Ingrid Syrstad Engen klar for Barcelona: – Veldig stort for meg

Ingrid Syrstad Engen følger Caroline Graham Hansens vei fra Tyskland til Spania. Nå har 23-åringen signert en toårskontrakt med regjerende trippelmester Barcelona.

VENTER PÅ DRAKTNUMMER: Ingrid Syrstad Engen (midten) sammen med Barcelona-styremedlem Xavier Puig (t.h) og kvinnelagets manager Markel Zubizzareta. Foto: Germán Parga / FC Barcelona

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter Syrstad Engen til VG. Barcelona offentliggjorde signeringen i en pressemelding tirsdag formiddag.

– Det kjennes veldig godt og er veldig stort for meg. Det er godt å endelig få det ut, så jeg slipper å holde det for meg selv, sier Ingrid Syrstad Engen på telefon til VG.

Fakta FAKTA: Ingrid Syrstad Engen Født: 29. april 1998 (23 år) Hjemsted: Melhus Posisjon: Midtbane Landslag: 35 kamper, 5 mål Klubber: 2014–17: Trondheims-Ørn

2017–19: LSK Kvinner

2019–2021: Wolfsburg

2021-NÅ: Barcelona Meritter: Toppserien: 2018 og 2019

Norgesmesterskapet: 2018 og 2019

Bundesliga: 2020

DFB Pokal (tysk cup): 2020 og 2021 Les mer

Midtbanespilleren har signert en kontrakt frem til 30. juni 2023 med Barcelona, som er regjerende trippelmester etter å ha vunnet Liga Iberdrola, Champions League og Copa de la Reina denne sesongen.

Syrstad Engen kommer fra to sesonger i Wolfsburg, hvor hun etter 64 kamper tar med seg én Bundesliga-tittel og to tyske cuptitler.

Les også RBK-juvelen Julie Blakstad vil ha ny rolle på landslaget

I månedsskiftet mai/juni var hun på plass hos den spanske storklubben, hvor kontrakten ble signert og hun tok de obligatoriske bildene i ny drakt og med nye kollegaer.

– Jeg var på stadion og på treningsanlegget – alt ligger jo samlet – og jeg fikk et veldig godt inntrykk. Det er imponerende å komme inn der og du merker at alt er proft. Når du kommer dit, så blir du virkelig behandlet som en Barcelona-spiller, forteller 23-åringen.

NY DRAKT: Ingrid Syrstad Engen poserer i drakten Barcelona-lagene skal spille med i 2021/22-sesongen. Foto: © MIGUEL RUIZ / FC Barcelona

Mange beilere – derfor ble det Barcelona

Allerede i januar ble det klart at Syrstad Engen hadde avslått et nytt kontraktstilbud fra Wolfsburg etter å ha vært i klubben siden 2019.

Siden da har 23-åringen, sammen med sin agent, tatt seg god tid og vurdert samtlige alternativer grundig. Beilere fra store klubber i England, Tyskland og Frankrike kom alle med fristende tilbud.

– Jeg føler at jeg har vært i en god posisjon. Det har gjort at jeg kan velge ut fra det jeg er ute etter, sier hun før hun utdyper hva som var den største faktoren til at valget landet på Barcelona:

Les også Strømmetjenesten DAZN har kjøpt kvinnenes Champions League til 2025

– Det er filosofien og spillestilen, som jeg virkelig føler er interessant å få teste ut og utfordre meg selv på. De har vist over mange at de spiller en helt egen fotball, den typiske Barca – stilen. Det er fristende å kunne få lov til å lære av det og utvikle meg videre som spiller.

I Barcelona blir hun nå lagvenninne med landslagskollega Caroline Graham Hansen, som for to år siden tok samme vei som Syrstad Engen fra Wolfsburg til den spanske kystbyen.

Det har vært litt dialog med venninnen om klubbvalget, men Engen sier hun har gjort det meste av undersøkelsene selv.

LAGVENNINNER: Ingrid Syrstad Engen (t.v.) jager Caroline Graham Hansen under Champions League-semifinalen mellom Wolfsburg og Barcelona i august 2020. Fra høsten 2021 spiller de i samme drakt. Foto: GABRIEL BOUYS / POOL

– En av de beste i verden

23-åringen er klar for å ta utfordringen som venter på strak arm. En plass på Barcelona midtbane er det ikke bare å spasere inn til. Spillere som Patri Gujarro, Alexia Putellas og Aitana Bonmatí har briljert sentralt for katalanerne.

– Det er en av de beste midtbanene i verden og det blir knalltøff konkurranse, men jeg føler at jeg tidligere har vist at jeg klarer å ta nye nivåer, at jeg tilpasser meg til det jeg møter, sier hun.

– Jeg må helt sikkert bruke litt tid på å tilpasse meg til en ny klubb og en ny spillestil. Det er mange kamper, så jeg er sikker på at jeg vil få sjansen.

Det har vært endringer på trenersiden i Barcelona den siste uken: Hovedtrener Lluis Cortés bekreftet etter siste seriekamp at han går av som trener. Fredag 2. juli ble det klart at assistent Jonatan Giráldez (29) overtar hovedansvaret.

– Jeg har jo fått med meg at det har skjedd litt, men jeg føler meg trygg på at det ikke påvirker meg noe særlig. Det blir på en måte samme opplegg når de velger å gå for assistenten inn som hovedtrener, sier Syrstad Engen.

Første økt i sesongoppkjøringen blir 26. juli. Deretter skal Barcelona delta i turneringen International Champions Cup i august, der første kamp er mot Lyon i amerikanske Oregon 19. august. Den spanske ligaen har anslått oppstart 4. september.

Publisert Publisert: 6. juli 2021 11:28