Stor uenighet om «Haaland-turné»: – Uforskammet

Dietmar Hamann reagerer på at Erling Braut Haalands far Alfie og agent Mino Raiola besøkte Barcelona og Real Madrid få dager før viktig Dortmund-kamp. Ikke alle er enige i det.

IRRITERT: Dietmar Hamann synes lite om klubbesøkene til Erling Braut Haalands representanter. Her fra tiden i Liverpool med Jamie Carragher og John Arne Riise. Sistnevnte synes Haaland-teamet gjør smart i å besøke ulike klubber. Foto: PAUL BARKER / AFP

– Oppførselen til Haalands far og Raiola er ubeskrivelig, respektløs og uforskammet. Hvis Haaland vil bort derfra, så bare la ham dra. Dortmund betalte veldig mye penger for en 18-åring. Han bør bare være glad for å spille der, sa Hamann på tyske Sky.

Han er nå ekspert for TV-kanalen. Han spilte en årrekke i Bayern München, Liverpool og Manchester City. Nettavisen omtalte kritikken først i Norge.

Bakgrunnen for at Hamann reagerer er at Alfie Haaland og Mino Raiola var i møter med Barcelona og Real Madrid torsdag. To dager senere tok Erling Braut Haaland og hans Dortmund imot Eintracht Frankfurt i en svært viktig kamp i duellen om Champions League-plass.

Frankfurt vant 2–1, og har nå syv poengs forsprang til Dortmund om å ta siste Champions League-plass i Tyskland.

På Twitter skriver Hamann at team Haalands oppførsel er «patetisk». Alfie Haaland har ikke besvart VGs henvendelse.

Ifølge den avisen Bild skal Dortmund ha godkjent Haaland og Raiolas besøk til de spanske gigantene. Det gjør Hamann oppgitt også på klubben.

– Det er den viktigste kampen i sesongen. Så klarer du ikke ta tak i denne oppførselen fordi du er redd for å gjøre spilleren misfornøyd. Dortmund bør tenke på hvorfor de alltid blir tråkket på av spillerne sine. De mangler godt lederskap, sier Hamann.

Det ble blant annet bråk da Pierre-Emerick Aubameyang forlot Dortmund til fordel for Arsenal i 2018.

– Vi forholder oss rolig til dette. Vi hadde en veldig god samtale nylig. Vi planlegger med Haaland, sa Sebastian Kehl, som sitter i Dortmund-ledelsen, til Sky lørdag.

– Team Haaland og Raiola gjorde det samme (besøkte ulike klubber) da de forlot Salzburg. Jeg tror Dortmund skjønner dette. Det er ikke noe problem. Jeg tror dette er vinn-vinn. De sjekker markedet, og ser om det er noen som er gale nok til å bruke 150 millioner euro under pandemien, hvis ikke blir han i Dortmund, sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft på podkast hos ESPN.

FAR OG SØNN: Alfie Haaland og Erling Braut Haaland. Foto: Friso Gentsch / dpa

Gabriele Marcotti, anerkjent England-basert italiensk journalist, tror ikke Dortmund har mye imot Haaland og Raiolas klubbesøk.

– Det har blitt rapportert at Haaland har en klausul som gjør at han kan hentes for 75 millioner euro sommeren 2022. Denne sommeren er det markedet som setter prisen, og den vil være langt høyere. Fra Dortmunds perspektiv vil det være bedre å selge denne sommeren, sier Marcotti i em ESPN-podkast.

Mange fotballkjennere tror at sjansen øker for at Haaland forlater Dortmund om klubben ikke når Champions League-spill neste sesong.

– Jeg håper virkelig at han blir, minst ett år til. Så han kan fortsette å utvikle seg. Jeg håper det også for klubben. Det er en stor klubb, sier Jürgen Klinsmann, tidligere verdensmester og landslagstrener for Tyskland, til ESPN.

Tirsdag skal Haaland og Dortmund møte Manchester City i Champions League.

