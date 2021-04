Børven brennhet i Tyrkia etter mental test

Torgeir Børven (29) er blant toppscorerne i Süper Lig - men Ankaragücü-spissen vet fortsatt ikke hvilken del av Tyrkias hovedstad han bor i.

MÅLMASKIN: Torgeir Børven storspiller for sin tyrkiske klubb om dagen. Foto: ABACA

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har ikke fått utforsket all verden. Så har man egentlig alt man trenger utenfor døren, så det er ikke noe behov for å vase rundt for mye. Det er fem bydeler her, inkludert et «city sentrum». Jeg vet ikke hvilken del jeg bor i engang, men det er sikkert 15 minutter til treningsanlegget. Så det er jo en «okay» avstand, forteller Børven på telefon til VG.

Han skaffet seg leiligheten, som altså ligger et sted i Ankara, etter råd fra noen lagkamerater i fjor høst. Der har Børven oppholdt seg siden.

De første fire månedene beskriver han som tøffe, men i løpet av de to siste har det løsnet for den tidligere Rosenborg- og Odd-spissen. Totalt 10 nettkjenninger har bidratt til å løfte Ankaragücü ut av nedrykkssonen og Børvens navn inn i søkelyset igjen - som han også var i forbindelse med denne presentasjonen i slutten av september:

Spesiell overgang

Nå ser supporterne Børven feire scoringer med en egen «kaffi»-feiring, noe han drikker mye av også i Tyrkia. Den store oppturen kommer etter at klubben kvittet seg med to trenere Børven mener var faglig svake.

I februar fikk 29-åringen sin tredje sjef på bare fire måneder, da Hikmet Karaman ble ansatt. 61-åringen ga Børven tillit umiddelbart, og han har svart med å storspille. I løpet av de syv siste seriekampene har angriperen scoret fem ganger. Bare syv mann i Süper Lig har nå flere enn Børvens 10 denne sesongen.

– Det er fint nå. Vi har fått bra med poeng etter den nye treneren kom. Det er seks-syv kamper siden. Det har vært en lærerik tid her nede. Det har vært en mental test.

– På hvilken måte?

– Ting er ikke som hjemme. Det er ikke så organisert. Det går på alt fra restitusjon til ... Trenerne vi har hatt tidligere har ikke vært veldig faglig flinke.

– Hvordan har du merket det?

– Du har en følelse av at det du gjør på trening ikke har noen mening. At du bare trener for å trene. Det har også vært lite plan over ting på kampdag. En del av trenerne spiller bare på følelser. De sier gjerne: «Hvis du vil vinne, så vinner du.» Men han siste vi har fått inn, er faglig flink, har en plan for treningene og har hjulpet oss mye.

Kort tid i RBK

Børven ble toppscorer i Eliteserien med 21 mål i 2019, noe som fikk Rosenborg til å hente ham fra Skien i fjor sommer. Etter bare tre måneder i Trondheim forsto Børven at det likevel ikke var rett klubb for ham å være i lenger.

– Jeg skjønte at Åge (Hareide) ville satse på Dino (Islamovic). Åge sa ingenting. Det var ingen kommunikasjon. Og ingen kommunikasjon er vel en kommunikasjon, det også. Jeg tenkte at jeg ikke ville kaste bort noen tid i Rosenborg, forteller Øystese-karen.

– Er det noe fra RBK-perioden du fortsatt tenker mye på?

– Nei, egentlig ikke.

– Hvordan er lønnsnivået i Ankaragücü sammenlignet med den pakken du hadde i Rosenborg?

– Det er bedre i Tyrkia, uten at det er så nøye hvor mye bedre det er.

Har bevist for seg selv

Etter å ha slått gjennom i Eliteserien allerede som 18-åring, har Børven allerede 12 sesonger på toppnivå. Fra 2013 til 2017 var spissen i nederlandske Twente, uten suksess.

Nå er Børven glad for å kunne vise at han kan pøse inn mål ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

– Jeg ville til utlandet for å teste en gang til, etter at ting ikke var så bra i Twente. Det er fint å bevise for meg selv at jeg kan gjøre det.

– Du har 10 mål. Det er 10 kamper igjen. Hvor mange scoringer går du for i ligaen?

– Hvis jeg kan komme meg opp på 15 målpoeng ... Nå har jeg 11. Vi får starte der, sier Børven.

Han merker at tyrkiske supportere liker det de ser fra ham om dagen. At prestasjonene kan bety interesse fra enda større klubber, velger han å ikke tenke for mye på akkurat nå. Etter sesongen er det ferie som vil være hovedfokuset til å begynne med.

– Det har gått i ett siden desember 2019. Jeg må snart ha et par uker med avkobling, forteller tyrkernes nummer 22.

Siste seriekamp er 16. mai. Da tar Børven og Ankaragücü imot Antalyaspor hjemme på 20.000-seteren Eryaman stadion – lokalisert 28 kilometer vest for Ankara sentrum.

Publisert Publisert: 5. april 2021 15:09