Arsenal-seier: Gabriel feiret på van Dijk-vis

(West Ham – Arsenal 1–2) Martin Ødegaard styrer Arsenal mot Champions League-spill som kaptein for London-laget. Midtstopper Gabriel ble matchvinner.

TOK EN VAN DIJK: Arsenals Gabriel feiret med tungen ut og hånden under haken etter å ha satt inn Arsenals andre mål. En positur Liverpools enorme midtstopper Virgil van Dijk antageligvis er mest kjent for.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Arsenal kniver med Tottenham om den viktige 4.-plassen som gir Champions League-spill. Og med Arsenal-seier er det de som har hendene på dét rattet, to poeng foran Tottenham.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale var godt fornøyd.

– Selvsagt var det viktig om vi vil bli nummer fire eller til og med nummer tre, om vi ser litt lenger opp, sier Ramsdale til Sky Sports etter kampen.

Ramsdale fortalte etter kampen at han ikke kjente til resultatet fra Tottenham-kampen før han gikk på banen. Målscorer Rob Holdning erkjenner at det er stort fokus på Tottenham.

– De kommer til å spille litt før oss og vi litt før dem. Vi må takle presset, sier Holding til Sky Sports, som etter kampen fikk godord fra manager Mikel Arteta og kalte ham «man of the match».

NORSK KAPTEIN: Martin Ødegaard fikk nok en gang æren av å være Arsenal-kaptein søndag kveld. Her bak West Hams polske keeper Lukasz Fabianski.

Det ble en rolig start på kampen, men etter 39 minutter ble det fart på Arsenal og kampen da Bukayo Saka slo corner fra venstre. Rob Holding gikk høyt opp foran mål og stanget ballen i mål med hodet.

Martin Ødegaard var nok en gang Arsenal-kaptein, men like før pause måtte han se at ledelsen ble kortvarig. Jarrod Bowen fikk ballen fra Vladimir Coufal foran mål. Bowen plasserte ballen helt ned i hjørnet til høyre for keeper Ramsdale – og scoret i sin kamp nummer 100 for West Ham.

Men corner var mål i denne kampen. Etter 54 minutter fikk Arsenal hjørnespark. West Ham fikk først ballen unna, men den havnet hos Gabriel Martinelli som spilte til Gabriel på bakre stolpe, han satte ballen i mål. Og scoringen ble feiret på nøyaktig samme måte som Liverpools midtstopper Virgil van Dijk feirer scoring: Tungen ut og hånden under haken.

SCORET: Liverpools Virgil van Dijk scoret mot Leeds i februar, da Liverpool vant 6–0 og feiret slik.

Ødegaard kastet seg inn i jubelen etter målet og hoppet opp på egne lagkamerater i glede.

Den norske Arsenal-kapteinen ble byttet ut etter 90 minutter. På overtid fikk innbytter Albert Lokonga en stor mulighet, men han satte ballen langt utenfor fra god posisjon.

En lettet Arsenal-manager Mikel Arteta gikk rundt på banen etterpå og high fivet med, klemte og takket egne spillere. Han syns ikke de spilte noen god fotball søndag.

– Du må alltid finne en måte å vinne på, alltid vinne. Fremprovosere feil, være briljante, kjempe hardt og holde nullen, sier Arteta til Sky Sports.

Arsenal møter Tottenham 12. mai til det som nærmest kan bli en «finale» om Champions League-spill.

Everton-seier

Everton har alt å kjempe for i Premier League-anledningen, og manusforfatter hadde gjort jobben: Mot trener Frank Lampards gamleklubb Chelsea sikret Richarlison det som kan bli en avgjørende seier i jakten på fornyet Premier League-kontrakt.

Med sin matchvinnerscoring kort tid etter pause gjorde han at Everton bare er to poeng bak trygg plass med én kamp til gode. Dermed er alt i deres hender.

Chelsea har på sin side sluppet flere lag inn i kampen om tredjeplassen.

Tottenham-seier

Tottenham gjorde på sin side jobben hjemme mot Leicester og klatrer inn i topp fire.

Harry Kane åpnet scoringsballet midtveis i første omgang, før Son Heung-min scoret to ytterligere i andre omgang. Leicesters Kelechi Iheanacho fikk et trøstemål på overtid.

Publisert Publisert: 1. mai 2022 19:23 Oppdatert: 1. mai 2022 20:00