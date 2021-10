Fagermo gir opp å beholde Näsberg: – Det løpet er kjørt

INTILITY ARENA (Vålerenga – Haugesund 2–1) Dag-Eilev Fagermo (54) vil bygge laget rundt Ivan Näsberg (25), men har langt på vei gitt opp å beholde Oslo-gutten i klubben.

LOKAL STOPPERKJEMPE: Ivan Näsberg har ikke forlenget kontrakten med Vålerenga og virker tapt for Dag-Eilev Fagermo og co.

– Jeg forventer at han drar, sier treneren til VG om midtstopperens fremtid i klubben.

Näsberg debuterte for Vålerenga som 17-åring og er i dag selvskreven i hovedstadsklubbens midtforsvar. Helt siden januar har Vålerenga jobbet med å fornye 25-åringens kontrakt, men ifølge Fagermo er det umulig å nå gjennom.

– Der har vi jobbet alt vi kan med å få agenten i tale, men det greier vi ikke.

– Vi kommer ikke noen vei med Ivan og vi kommer ikke noen vei med agenten, så det løpet er kjørt. Jeg tror han er borte fra Vålerenga i januar eller til sommeren når han er «bosman», fortsetter treneren.

Tidligere Vålerenga-spiller David Driscoll er Näsbergs agent. Ifølge han er det dialog med klubben.

– Vi har planlagt et møte med sportssjefen i Vålerenga snart. Vi skulle faktisk møtes forrige uke, men ting kom i veien. Ingenting er utelukket så lenge det er det riktige for Ivan og Ivans karriere, sier Driscoll til VG.

Vålerenga avslo i sommer et bud på Näsberg. Ifølge belgiske medier var det Charleroi som la drøyt fire millioner kroner på bordet.

Midtstopperens kontrakt utløper kommende sommer og overfor Dagsavisen har han vært åpen om at han har ambisjoner om å spille på et høyere nivå.

– Jeg vil gjerne ha Ivan og bygge laget rundt ham, men Ivan må ønske å spille her selv. Det har vi prøvd knallhardt, og vi kan ikke prøve mer nå. Det blir slitasje på Ivan til slutt, det blir mas, sier Fagermo.

Näsberg har starter 21 av 23 kamper denne sesongen. Skal Vålerenga få noe igjen for spilleren de selv har fostret frem, er de avhengige av et salg i januar.

– Er vi i en situasjon hvor vi ikke har midtstoppere, må han kanskje være her frem til sommeren. Blir det slik at vi får tak i noen og det er mulig å hente litt penger for ham, blir han sikkert solgt, sier Fagermo.

Publisert: 26. oktober 2021 07:39