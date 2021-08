Molde ute av Europa etter drama – går glipp av Mourinho-duell

MOLDE/OSLO (VG) (Molde-Trabzonspor 1–1, 4–4 sammenlagt, 3–4 etter straffespark) Seks minutter på overtid dukket innbytter Björn Bergmann Sigurdarson (30) opp og sørget for et deilig Europa-drama i Molde.

Dessverre for trener Erling Moe og Molde endte det med tap i straffesparkkonkurransen mot Trabzonspor i den tredje kvalifiseringsrunden av Europa Conference League.

– Først og fremst er jeg stolt av spillerne mine. Stolt av at vi er modige, og at vi står opp for oss selv og møter et veldig bra lag. Det er kanskje den tøffeste trekningen i manns minne, men vi viser at vi er på et rimelig bra europeisk nivå i det vi gjør, oppsummerer Molde-trener Erling Moe.

To innbyttere, Eirik Ulland Andersen og David Fofana, ble syndebukker i straffekonken. Ulland Andersen drylte ballen i tverrliggeren, mens Fofanas forsøk ble for puslete.

– Når det går til straffer, okay, selvfølgelig blir vi skuffet, men det er sånn det er, sier Moe.

Anders Trondsen satte den siste straffen for Trabzonspor, som dermed møter José Mourinhos Roma om retten til å bli med i gruppespillet.

– Det var gøy å få min første offisielle kamp siden skaden min. Litt spesielt, og ekstra godt å kunne avgjøre på den femte straffen. Det betyr veldig mye for meg, og litt ekstra godt å gjøre det mot Molde også, sier Trondsen på VGTVs sending.

– Sett over to kamper er det greit at Trabzonspor går videre, oppsummerer Bernt Hulsker på VGTVs sending i Molde.

Den «glemte» islendingen Björn Bergmann Sigurdarson, som har slitt med skader etter returen til Molde i februar, hentet frem rutine, kraft og pur kvalitet da Erling Moe trengte det som mest.

En pole fra Stian Gregersen dalte ned i Sigurdarsons sone. 30-åringen fikk kriget ballen videre til Ola Brynhildsen, før han satte fart mot Trabzonspor-målet og løp inn Brynhildsens avslutning. Utligningen kom nærmere syv minutter på overtid.

Bortemålsregelen er fjernet fra alle europeiske turneringer. Sigurdarsons 1–1-scoring (4–4 sammenlagt) sikret derfor «bare» ekstraomganger.

EUROPA-SMELL: Moldes Stian Gregersen blør etter en smell i oppgjøret mot Trabzonspor.

Trabzonspor tok ledelsen 1-0 etter en knapp times spill. Edgar lé utnyttet sløvhet i Molde-forsvaret da han møtte hjørnesparket fra Tasos Bakasetas.

Molde var fullt på høyde med tyrkerne, men skapte ikke all verden i annen omgang. Alt tydet på at Trabzonspor ville cruise inn seieren, men det var før Sigurdarson entret banen.

Tyrkerne møter Roma til play off-duell i nyskapningen Europa Conference League.

Kampene mot Roma går 19. og 26. august, og vinneren er klar for gruppespillet i turneringen som er på tredje nivå i Europa - bak Champions League og Europa League.

