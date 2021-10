Maren Lundby: – Støtten har vært overveldende

Skihopper Maren Lundby (27) dropper OL fordi hun ikke vil slanke seg på en uforsvarlig måte. Etter beskjeden har støtten vært stor.

INGEN REPRISE: I 2018 vant Maren Lundby OL-gull i Pyeongchang. I 2022 blir hun ikke å se i de olympiske lekene, som går i Beijing.

– Støtten har vært overveldende. Jeg har fått så mange fine meldinger og varme, som jeg setter veldig stor pris på, skriver Lundby i en SMS til VG fredag.

Dagen før uttalte Lundby overfor NRK at hun ikke blir å se under vinter-OL i Beijing i februar, eller den kommende sesongen for øvrig.

Hoppstjernen åpnet opp om at hun sliter med vektkravene, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte inn mot mesterskapet. Det var en svært følsom Lundby som snakket med statskanalen.

Siden nyheten kom ut har Lundby fått mye støtte. En rekke personer har rost Lundby som forbilde for åpenheten hun viser.

– Helten og forbildet vi ikke visste vi trengte og hvert fall ikke fortjener. Heia deg!!, skriver alpinist Rasmus Windingstad på Instagram.

For tiden er 27-åringen fra Toten aktuell som deltager i TV 2-programet «Skal vi danse». Lørdag er det ny sending med partneren Phillip Raabe.

– Tror det blir en spesiell dag på «Skal vi danse» i morgen, med tanke på dansen jeg skal gjøre der, hinter Lundby.

Denne uken er det «kjendisens valg», som betyr at kjendisene selv velger låt og dans.

Skihopperen sa at «Skal vi danse»-prosjektet var et forsøk på å finne svar. Hun sier det er naturlige årsaker til at hennes kropp har endret seg i det siste.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sa Lundby til NRK.

Lundby står med ett OL-gull, to VM-gull og 30 enkeltseirer i verdenscupen.

Broren Øyvind Lundby ga søsteren sin fulle støtte:

– Det er en tøff avgjørelse som det står respekt av. Helse er mer viktig en OL-medalje. Jeg heier på Maren uansett, sa han til VG.

Hopper Line Jahr var stolt over Lundbys valg.

– Dette understreker hvilket forbilde hun er som idrettsutøver. Kropp og helse er viktigere enn en prestasjon i OL. Det er en veldig fin holdning. Det er noe også jeg prøver å leve litt etter i min jobb som trener for hoppjenter, sa Jahr.