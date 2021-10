Ohi tatt ut på landslaget etter ny scoring: – Det betyr mye

SKIEN/BEKKESTUA (VG) (Odd – Molde 1–3, Stabæk-Glimt 0–3) Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (27) scoret igjen da Molde herjet med Odd. Etterpå fikk han beskjed om at han er tatt ut på landslaget.

Sammen med Julian Ryerson og Iver Fossum er Omoijuanfo tatt ut i troppen til landslagssjef Ståle Solbakken til kampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober).

Før uttaket ble kjent, scoret «Ohi» sitt 22. mål for sesongen da Molde vant 3–1 borte mot Odd.

Like etter kampslutt kom beskjeden om at han var tatt ut til landslagssamlingen neste uke, etter at både Fredrik Midtsjø og Joshua King har måttet melde forfall.

– Det er gøy. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å møte gutta. Det betyr mye, det er det man jobber for, sier Omoijuanfo i en kort kommentar til VG og andre medier etter kampen.

På veien ut til lagbussen ble spissen møtt med jubel:

I det første intervjuet med Discovery+ etter kampslutt, hadde ikke beskjeden om uttaket kommet.

– Man håper jo alltid at man blir med. Skjer det ikke, så er verden helt lik som da jeg sto opp i dag morges, sa Omoijuanfo til Discovery+.

Noen få minutter senere kom altså beskjeden om at han var tatt ut.

– Det er veldig fortjent. Han har gjort det veldig bra. Han har scoret mange mål, så det er fortjent, sier Moldes Magnus Wolff Eikrem til VG.

GLAD: Molde-laget hadde liten tid til å stoppe opp for pressen etter kampen, men var tydelig svært fornøyd med å ha fått beskjed om landslagsplassen.

Joshua King gikk av med skade like før pause i Watfords kamp mot Leeds lørdag.

– Vi hadde et ørlite håp om at skanningen han gjennomførte ville gi oss et positivt svar. Svaret vi fikk var dessverre at Joshua er uaktuell for de kommende landskampene, sier landslagslege Ola Sand.

Fremdeles har landslaget et lite håp om at Erling Braut Haaland kan bli klar.

– Vi regner også med at Erling er ute av troppen, men legene holder dialogen med klubben og har fortsatt et lite håp. Troppen teller nå 24 spillere, og det er troppen som har stor tro på at vi kan slå Tyrkia på bortebane og Montenegro på Ullevaal, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Fakta Landslagstroppen til kampene mot Tyrkia og Montenegro Spillere som er utilgjengelige: Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Alexander Sørloth og Joshua King. Spillere i troppen som er usikre: Erling Braut Haaland og Per Kristian Bråtveit. Sistnevnte skal sjekkes hos landslaget etter at han måtte ut med en skade lørdag. De øvrige spillerne i troppen: Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland, Fredrik André Bjørkan, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum, Jens Petter Hauge, Dennis Tørset Johnsen, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Veton Berisha, Ohi Omoijuanfo og Kristian Thorstvedt. Les mer

Forrige landslagssamling var det Erik Botheim som fikk sjansen i troppen. Bodø/Glimt-spissen scoret ett mål i Glimts 3–0-seier over Stabæk søndag, og var glad på Omoijuanfos vegne etter kampslutt.

– Hvis Ohi er med, så er det veldig fortjent. Jeg synes han er en veldig god spiller. Jeg håper han kan putte noen «kasser», og gjøre sånn at Norge får med seg poeng, sier Botheim til VG etter sin 12. scoring for sesongen.

Seieren er Moldes første borteseier i Eliteserien siden de slo Bodø/Glimt 24. juni.

– Det blir jo bestandig et mas og et trøkk rundt den type ting. Så må vi erkjenne at vi i en periode ikke har hatt den rette balanse i oss på bortebanen. Vi har slitt litt der etter at Aursnes dro. Jeg synes vi tar et ordentlig godt skritt fremover, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+.

Eirik Ulland Andersen scoret både kampens første og siste mål, mens det var Conrad Wallem som scoret Odds mål.

– I dag synes jeg vi spiller en meget god bortekamp. Vi har god balanse, godt ettertrykk og vi skaper mye. I dag synes jeg vi fortjener seieren og gjør en meget god kamp, sier Moe.

