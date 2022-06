Dyrhaug blir Norges første kvinnelige skipresident: – Arbeidet starter i morgen

Tove Moe Dyrhaug (56) ble søndag valgt som historiens første kvinnelige president i Norges Skiforbund. Dermed fikk valgkomiteen ønsket sitt oppfylt.

Tove Moe Dyrhaug er Norges nye skipresident. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tove Moe Dyrhaug gratuleres som ny skipresident på tinget i Molde søndag. Avtroppende president Erik Røste til venstre. Foto: Claes-Tommy Herland / Norges Skiforbund / NTB

NTB

Dyrhaug ble i midten av mai innstilt som ny president. 56-åringen ble daglig leder i Rosenborg i 2013, men forlater nå den posten for å lede norsk skisport i årene som kommer.

– Jeg har ikke tatt det for gitt at jeg ble valgt. Jeg er ydmyk for den nye rollen og skal forvalte den så godt som overhodet mulig. Vi har staket ut en kurs og vi skal ta det videre. Arbeidet starter i morgen, sa Dyrhaug.

Dyrhaug fikk 74 av 96 stemmer på tinget og vant dermed med klar margin. Vinneren må ha over 50 prosent av stemmene for at valget skal være gyldig.

Hun har vært medlem av skistyret i ti år, og i Molde ble valgkomiteens ønske hørt. Sør-Trøndelag skikrets støttet valgkomiteens innstilling før valget.

Det gjorde også medlem i skistyret Sigrid Snuggerud, tross at hennes egen skikrets Oppland støttet Katharina Rise som ny president.

Benkeforslag

Fredag forrige uke ble Kristin Vestgren Sæterøy lansert som kandidat av Buskerud skikrets, før Østfold skikrets like etter foreslo Rise til vervet.

De ble bekreftet fremmet som benkeforslag søndag. De ble imidlertid ikke hørt på tinget, som heller ville ha Dyrhaug som ny leder av norsk skisport.

Erik Røste forlater posten som president søndag. Han ble skipresident for ti år siden. I fire år før det var han visepresident.

Han var med i snuoperasjonen i norsk langrenn på slutten av 1980-tallet, og han har vært involvert i skisporten som landslagstrener og sportssjef.

Læringskurve

– Du kjenner organisasjonen vår godt og har lang erfaring fra ledelse gjennom Rosenborg. Dette vil ikke bli noen daff læringskurve for deg. Gratulerer, sa Røste til den nye skipresidenten.

Røste har gjennom mange tiår vært en del av det norske skimiljøet. Allerede som 17-åring ble han skitrener, og på 1990-tallet hadde han roller som landslagstrener og sportssjef.

Det har vært en rekke sportslige oppturer under Røstes ledelse med 90 VM- og OL-gull og over 200 medaljer totalt, men det har også vært flere konflikter.

Seebergs siste år

Tidligere skipresident Sverre K. Seeberg ledet komiteen som bestemte seg for å innstille Dyrhaug og Schanning.

– Med sin kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper er vi trygge på at Tove Moe Dyrhaug er den rette til å lede norsk skisport videre. Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet. Hun har også lang erfaring med å håndtere stort press, noe som er nødvendig i rollen som skipresident, sa Seeberg da innstillingen var klar.

Årets ting var Seebergs siste i valgkomiteen etter ti år.