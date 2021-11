Granerud sviktet i finaleomgangen – seieren glapp i verdenscupåpningen

VERDENSCUPÅPNING: Halvor Egner Granerud ble nummer tre i sesongens første verdenscuprenn.

Halvor Egner Granerud (25) var tidvis suveren og vant verdenscupen sammenlagt forrige sesong. I verdenscupåpningen lå alt til rette for en perfekt start på sesongen, men det gikk bare nesten.

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Forrige sesong tok Granerud elleve seiere i verdenscupen, blant dem to i Nizhny Tagil, tilbake i Russland for årets første verdenscuprenn, ble det nesten reprise av fjoråret.

For Granerud ledet etter den første omgangen, men med et hopp på 125 meter i finaleomgangen, ble nordmannen nummer tre.

– Jeg synes det så ut som at det kom litt luft på tvers i bakken, men uansett er det en veldig god prestasjon av Halvor, oppsummerte Viaplays hoppekspert Andreas Stjernen etter rennet.

Tyske Karl Geiger vant rennet foran japanske Ryoyu Kobayashi.

Inn mot denne sesongen har Granerud vært klar på at han ønsker å bli den første mannlige norske hopperen til å vinne verdenscupen sammenlagt to år på rad. Det i en OL-sesong.

– Verdenscupen sammenlagt har første prioritert, OL en god nummer to, sa Granerud da VG traff ham på hoppernes kick-off.

Etter lørdagens konkurranse er Granerud for alvor med fra start.

En opptur ble det og for Daniel André Tande, som etter skrekkfallet i Planica har kjempet seg tilbake og kvalifiserte seg for finaleomgangen i Russland i comebacket. Nordmannen ble til slutt nummer 24.

– Rennet bar preg av litt krevende forhold, men vi føler at vi klarer å ta greit vare på de mulighetene som byr seg. Vi gleder oss også over at Daniel (Tande) er tilbake og tar verdenscuppoeng i sitt første renn, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til NTB etter rennet.

Samtidig som Granerud kjempet om seieren, lå Robert Johansson på en fjerdeplass før sitt siste hopp. Men heller ikke han fikk det til å stemme og Johansson endte på en niendeplass.

Marius Lindvik ble til slutt nummer 19 i verdenscupåpningen.

Verken Anders Fannemel eller Fredrik Villumstad klarte å kvalifisere seg for finaleomgangen.