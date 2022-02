Kilde skuffet i utforen - OL-medaljen glapp

YANQING/OSLO (VG) OL-gullet glapp for Aleksander Aamodt Kilde (29), som skuffet i utforen.

GULLET GLAPP: Aleksander Aamodt Kilde viser med kroppsspråket at han ikke var helt fornøyd med egen prestasjon.

Vinden som har herjet utforløypen de siste dagene hadde løyet, men Aleksander Aamodt Kilde stormet ned fjellsiden i Yanqing - på jakt etter sin første OL-medalje.

Tidvis opp mot 140 kilometer i timen, manøvrerte nordmannen seg silkemykt langs den knallharde kunstsnøen. Kilde var den største gullfavoritten, men da det gjaldt som mest var det likevel noe som manglet.

Kilde kjørte i mål til 2. plass, men ble siden skjøvet ut av pallen.

– Det er små marginer. Jeg var rett og slett ikke god nok underveis. Partivis var det bra, men noen plasser ble jeg «stuck» på kanten. Jeg fikk ikke helt flyten. Det gikk rett og slett bare treigt. Jeg har det halvsekundet inne, så det er surt, sier Kilde til Discovery.

Fra to startnummer tidligere hadde Matthias Mayer satt standarden med et solid renn, og det var han nordmannen målte seg mot. Kilde ledet ved de to første mellomtidene, men havnet deretter på etterskudd mot østerrikeren.

Etter hvert begynte det å lugge for 29-åringen, og nedover bakken ble tidene rødere og rødere. I mål var han 35 hundredeler bak.

Beat Feuz, som tok bronsen i OL 2018, kjørte siden inn til ledelse to startnummer etter Kilde. Sveitseren ventet tålmodig i målområdet og så løper etter løper kjøre inn til røde tider.

Kilde har ingen mesterskapsmedaljer gjennom karrieren, men har vært best på trening i Kina. Han har også tre utforseire i verdenscupen denne sesongen, men i OL ble det en skuffende 5. plass.

Adrian Smiseth Sejersted var lenge jevngod med Feuz, men bommet litt på et par porter og fikk en smell. Til slutt havnet han over sekunder bak.

– Håper ikke det røyk noe der, sa nordmannen til kamera i målområdet.

Sejersted har slitt med kneskader gjennom karrieren og er tidligere blitt anbefalt av legen om å legge opp. Alpinisten måtte ikke dra til en umiddelbar sjekk etter rennet og er fremdeles i målområdet.

Aksel Lund Svindal er den eneste nordmannen som har tatt OL-gull i utfor. Det skjedde i Sør-Korea for fire år siden.

PS! Tidligere på dagen kjørte Kildes kjæreste, Mikaela Shiffrin, ut i kvinnenes storslalåm.