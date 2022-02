Svenske medier fortviler etter 15 kilometeren: – En monumental fiasko

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Mens Therese Johaug (33) sikret sitt første individuelle OL-gull, glapp medaljene for svenskene. Nå får de gjennomgå i svenske aviser.

SKUFFET: Frida Karlsson ble beste svenske på 15 kilometeren med skibytte med en femteplass. Det var under pari, mener svenske journalister.

«Ingen medaljer. Det ble en fiaskostart for langrennskvinnene i OL», skriver svenske Aftonbladet etter åpningsdistansen 15 kilometer med skibytte.

I samme avis går journalist og kommentator Kristoffer Bergström også hardt til verks i en kommentar med tittelen: «En monumental fiasko».

Der skriver han blant annet: «Gull er historisk, sølv er makeløst og bronse er strålende. Resten er ingenting». Overfor VG utdyper han skuffelsen.

– Det gjør vondt. Jeg er på den svenske østkysten, men jeg hører deres hånlatter hele veien hit. Å bli nummer fem eller ende på 15. plass er samme f***. Dette var forferdelig, sier Bergström.

Mens Johaug gråt sine gledestårer etter å ha sikret gullet foran Natalja Neprjajeva og Teresa Stadlober, ble svenske ble Frida Karlsson fraktet bort fra målområdet. Kald og skuffet etter en femteplass.

Da hun kom tilbake til pressesonen, var det tårer også hos svensken.

– Jeg vet ikke hva det er. Jeg er helt tom bare. Jeg har det ikke bra nå og kjenner meg tom på energi, sa hun etter rennet.

At følelsene satt utenpå kroppen og skuffelsen var stor, var lett å skjønne. Tidvis har Karlsson vært strålende denne sesongen. Under verdenscupen på Lillehammer i desember slo hun Johaug. Også Ebba Andersson har levert tidligere i vinter. Lørdag ble hun nummer ti.

Bakteppet og inngangen til distansen oppsummeres dermed godt av SVT:

«Mange hadde nok regnet med svensk OL-medalje på direkten. Slik ble det ikke».

Den følelsen sitter Bergström og med, etter det han kaller for en monumental fiasko, og han setter ytterligere ord på hvorfor det er en så stor skuffelse.

– Fordi vi er vant til å overprestere i store mesterskap. Det hadde holdt med en «standardprestasjon» for én eller kanskje to medaljer i dag, sier svensken.

GULL: Therese Johaug tok sitt første individuelle OL-gull på 15 kilometeren med skibytte i Beijing.

Slik gikk det ikke. Etter rennet ble det klart at svenskene ikke hadde hatt de beste skiene, og at noe av grunnen til «fiaskoen» kanskje lå der.

For Johaug derimot klaffet alt, og der Karlsson først tok en unnamanøver før hun orket å møte journalistene, tok Johaug seg god tid til spørsmål. Også om den svenske innsatsen.

– Jeg er litt overrasket over at ingen av de svenske havnet på pallen. Jeg hadde iallfall trodd at Frida skulle være på pallen, sa Johaug til de norske journalistene.

Samtidig var hun var krystallklar på hvordan det var å slå Karlsson etter at den svenske OL-debutanten har bydd opp til litt psykologisk spill i forkant.

– Det var j... godt, sa Johaug.