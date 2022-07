Uvaksinerte Djokovic kommer trolig til å miste US Open

US Open bekrefter at de kommer til å respektere USAs innreiseregler om personer uten coronavaksine – som dermed gjør at uvaksinerte Novak Djokovic (35) etter alt å dømme blir nektet deltagelse i sin andre Grand Slam-turnering i år.

HAR TATT STANDPUNKT: Novak Djokovic er tydelig på at han ikke er vaksinert og ikke kommer til å bli det, som har ført til ulike problemer med innreise til forskjellige turneringsland. Her nyter han øyeblikket etter finaleseieren i Wimbledon over Nick Kyrgios i London 10. juli.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

«US Open har ikke et eget vaksineregelverk for spillere, men vil respektere de amerikanske myndighetenes retningslinjer hva gjelder innreise til landet for uvaksinerte ikke-amerikanere», heter det i en uttalelse fra US Open onsdag kveld.

Tidligere verdensener Novak Djokovic er blant de påmeldte, men ifølge turneringen skjer det automatisk og basert på rangering i henhold til Grand Slam-regelverket. Påmeldingen tar ikke hensyn til for eksempel vaksinestatus.

Djokovic har lenge vært åpen om at han ikke er vaksinert og heller ikke har planer om å ta vaksinen, som førte til at han ble nektet innreise til Australia for Australian Open like etter nyttår – og en offentlig skittentøyvask. I februar sa han at han er villig til å miste turneringer i stedet for å ta vaksinen.

Siden har han fått delta i French Open og vunnet i Wimbledon, men ettersom USA har krav om fullvaksinering for at ikke-amerikanere kan komme inn i landet, vil Djokovic etter alt å dømme miste muligheten til å i det hele tatt stille til start i New York.

– Jeg kommer til å vente på det jeg håper er gode nyheter fra USA, fordi jeg ville virkelig ønsket å dra dit, sa Djokovic etter Wimbledon-triumfen tidligere i sommer.

Om det skulle ende med at han ikke får reise over, vil han finne på en alternativ tidsplan – men neppe «jage rankingpoeng», ettersom han forventer at hans Grand Slam-seier i London vil være nok for å kvalifisere seg til ATP-finalen i november.

Djokovic har vunnet US Open tre ganger, og er den spilleren med nest flest Grand Slam-seirer noen gang – 21 mot Rafael Nadals 22.

US Open går fra 29. august til 11. september.