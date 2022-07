Sverige ydmyket av engelske kunstscoringer i EM-semifinalen

(England - Sverige 4–0) England startet nervøst, men etter hvert var det ingen tvil. Et hælspark signert superinnbytter Alessia Russo (23) toppet kvelden foran et fullsatt Bramall Lane. Nå venter EM-finale på hjemmebane, mens «söta bror» må reise hjem.

Beth Mead, Lucy Bronze, nevnte Russo og til slutt Francesca Kirby sørget for en real engelsk festaften i Sheffield.

Nå venter enten Frankrike eller Tyskland i EM-finalen foran et utsolgt Wembley søndag.

– Nå venter en drømmefinale på Wembley. Dette er nok noe vi aldri får oppleve igjen. Det er nesten surrealistisk. Vi følte alltid at scoringene ville komme, sier målscorer Lucy Bronze til TV 2.

Flere av de engelske stjernene gråt av glede da sluttsignalet gikk.

På veien dit ble svenskene til slutt ydmyket, hvor keeper Hedvig Lindahl ikke bare serverte én, men to keepertabber.

«Jättekollaps», skriver svenske Aftonbladet, mens Expressen melder «överkörning» etter den engelske maktdemonstrasjonen.

HIMMEL OG HELVETE: Alessia Russo jubler for 3–0, mens de svenske spillerne fortviler.

– Da skuldrene senket seg var det bare ett lag utpå her. Sverige var sjanseløse, oppsummerte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen fra indre bane etter semifinalen.

Men det så ut til å starte lyst for våre naboer. Allerede etter få sekunder var svenskene nemlig nære en ordentlig drømmeåpning. Et klønete engelsk ballmist gjorde at veteranen Sofia Jakobsson kunne spilles rett igjennom og havnet alene med keeper Mary Earps.

Vinkelen ble litt skrå, men den engelske sisteskansen gjorde alt riktig og hindret svensk ledelse med en god benparade.

Den fartsfylte åpningen fortsatte. Stina Blackstenius ble spilt igjennom etter ni minutter, men noen dårlige berøringer og godt keeperspill hindret trolig svensk ledelse - også denne gangen.

FORTVILET: Stjernespissen Stina Blackstenius var marginer unna å sende svenskene foran.

Engelskmennene var med på leken, men skapte ikke like store muligheter som «söta bror» den første halvtimen.

Men så smalt det. 34 minutter var spilt da høyreback Lucy Bronze, som snart blir Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens lagvenninne i Barcelona, feide ballen inn i feltet.

Der ventet Beth Mead, som scoret hat-trick mot Norge. Hun fikk all verdens av tid før hun tok ned ballen og vendte opp på herlig vis. Mead smalt til mot lengste hjørne, og da kunne svenskenes sisteskanse Hedvig Lindahl lite gjøre.

Ballen sang i nettet til 1–0 og Bramall Lane i Sheffield eksploderte.

EKSPLODERTE: Det tok helt av på tribunene da Beth Mead satte inn 1–0.

Scoringen gjorde Mead til tidenes mestscorende kvinne i et enkelt EM-sluttspill med sine seks nettkjenninger hittil.

Manchester United-trioen Harry Maguire, Juan Mata og Victor Lindelöf kunne dermed se de engelske spillerne spasere i garderoben med 1–0 ved halvtid. Førstnevnte trolig mer tilfreds med det enn sistnevnte.

PÅ PLASS: Manchester United-stjernene Victor Lindelöf (t.v.), Juan Mata og Harry Maguire på tribuneplass under EM-semifinalen i Sheffield.

England mente alvor og suste ut av startblokkene i den andre omgangen. Bare tre minutter var spilt da Lucy Bronze fikk gå opp helt uforstyrret på bakre stolpe på en corner. Spillerne hadde flokket seg foran den svenske keeperen, som dermed ikke rakk bort til headingen i det lengste hjørnet.

2–0 England.

SAMLET TROPPENE: Etter det andre baklengsmålet, forsøkte de svenske spillerne å ta tak.

Dermed sto den svært gode statistikken svenskene hadde mot England for fall. Sist de to møttes var forrige i VM-sluttspill. Da vant Sverige 2–1 i bronsefinalen.

Ti minutter etter den andre scoringen markerte superinnbytter Alessia Russo seg. Angrepsspilleren slo på strålende vis inn til Lauren Hemp, som smalt ballen i tverrliggeren og ut.

Men Russo hadde så vidt presentert seg. 68 minutter var spilt da hun skulle dra kampens store øyeblikk opp av hatten. Med ryggen mot mål sendte hun av gårde en avslutning med hælen. Keeper Lindahl rakk ikke å reagere og dermed snek ballen seg mellom beina hennes til 3–0.

FINALEKLARE: Mary Eraps og Leah Williamson jubler for EM-finale på hjemmebane.

Scoringen kom etter at Sverige virkelig hadde presset på for å blåse nytt liv i kampen, men herfra var det ingen vei tilbake. De engelske spillerne var proppfulle av selvtillit, noe Francesca Kirbys 4–0-scoring ble et bilde på. Midtbanespilleren lobbet ballen lekkert over Hedvig Lindahl og inn i nettet.

Det ble kampens siste scoring, til de over 1000 svenske supporternes store skuffelse.