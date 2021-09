Solskjær får det glatte lag etter smell i Sveits

Jesse Lingards kjempetabbe påførte Manchester United tap mot Young Boys. Men det er manager Ole Gunnar Solskjær som får ansvaret for nederlaget i Bern av britisk presse.

TAP IGJEN: Ole Gunnar Solskjær fikk sitt syvende tap på 11 Champions League-kamper som manager i Manchester United.

– Det var Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs taktiske disposisjoner som sørget for at det sveitsiske laget fortjente seieren, skriver Sky Sports kommentator Adam Bate etter at Young Boys slo United 2–1 tirsdag.

– Manchester United tapte Champions League-åpningen for Young Boys på en kveld hvor Ole Gunnar Solskjærs kampledelse var tvilsom igjen, kommenterer Samuel Luckhurst.

Han følger klubben tett for Manchester Evening News. I Sveits mener Luckhurst at United spilte med et «mindreverdighetskompleks».

– Etter at Wan-Bissaka ble utvist spilte United for 1–0. Så spilte de for 1–1. De fikk ingen av delene. De fikk det de fortjente, oppsummerer Luckhurst.

Solskjær gjorde to tidlige bytter – Diego Dalot for Jordan Sancho og Raphaël Varane for Donny van de Beek. United-kjenneren mener de var unødvendig negative og la mer på press på United. 18 minutter før slutt tok Solskjær dessuten begge sine to offensive ess, Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes, av banen. Ulykkesfuglen Lingard og Nemanja Matic kom inn.

– Uten den trusselen vinner du ikke mange fotballkamper. Hvis du tar av Ronaldo, sett inn Mason Greenwood fordi han har farten, ber Sky-ekspert Paul Merson.

BYTTET UT: Solskjær får kritikk for å ha byttet ut Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandez.

– Kampen hadde vart i 70 minutter og de hadde løpt mye både på lørdag og i dag, svarte Solskjær etter tapet. Planen var at Matic skulle holde på ballen og Lingard skulle bidra med friske bein på slutten.

– Ronaldo er eksepsjonell ... Men vi må passe på ham også og dette føltes som riktig tidspunkt å ta ham av, sier Solskjær.

Det endte uansett med Manchester Uniteds syvende tap på 11 forsøk i Champions League med Ole Gunnar Solskjær som sjef.

Adam Bate i Sky Sports mener at byttet av Dalot var nødvendig for å få inn en høyreback etter at United var redusert til 10 mann, men at det var langt fra nødvendig å sette inn Varane som en tredje midtstopper ved pause.

– Solskjærs lag gikk forsvarsmodus og forsøkte å holde på ettmålsledelsen, mens viste liten appetitt på å gjøre noe mer. United kom ikke engang til skudd etter det 25. minutt i en kamp der motstanderen hadde 19 av dem, påpeker Bate.

Han poengterer at de to Ronaldo-avslutningene de røde djevlene hadde mot Young Boys er det minste antallet skudd klubben har hatt på sine 138 Champions League siden Opta begynte å telle i 2003/04-sesongen.

– Hvis dette hadde vært Manchester City med 10 spillere, hadde ikke Young Boys fått lånt ballen, melder Sky Sports-kommentatoren syrlig.

Manchester Evening News venter også noe helt annet av Manchester United som ble slått ut i CL-gruppespillet sist sesong.

– Dette er tilsynelatende den beste United-troppen siden de sist vant Champions League, skriver kommentator Samuel Luckhurst med henvisning til triumfen med Cristiano Ronaldo på laget i 2008.

– Vi misset på en mulighet til å ta tre poeng, men har nå to hjemmekamper og vil fokusere på dem, sier Ole Gunnar Solskjær foran møtene med Villareal (29. september) og Atalanta (20. oktober) på Old Trafford.

Manchester Uniteds neste ligakamp spilles mot West Ham i London søndag.