LSK «bedre» enn gull-laget fra '89 – Hoff hyller Åsen og Helland

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor stor betydning Pål André Helland og Gjermund Åsen har hatt, sier Lillestrøm-legenden Ivar Hoff.

STERK GJENG: Gjermund Åsen (i midten) og Lillestrøm-spillerne tar en samling under kampen mot Rosenborg på Åråsen.

Det er mye å fryde seg over for den gamle Lillestrøm-treneren, selv om kollapsen mot Strømsgodset var «flau». LSK har 27 poeng og topper tabellen to poeng foran Molde, som har én kamp til gode.

Så lenge poengsystemet har vært som i dag, altså siden 1988, har Lillestrøm aldri hatt så mange poeng etter 12 runder. Det viser arkivene til Norsk & Internasjonal Fotball Statistikk.

– Det har gått over all forventning. Det som har vært pri én, og som har irritert meg i flere sesonger, er at vi ikke har klart å gjøre Åråsen til en borg. Vi hadde et slagord om at våre motstandere skulle legge igjen poengene utenfor porten før vi gikk inn på Åråsen, sier Ivar Hoff til VG.

– Da vi dominerte norsk fotball var det et mareritt å komme til Åråsen, beskriver han.

I år har Lillestrøm vunnet seks av seks hjemmekamper.

ELSKER LSK: Ivar Hoff under et møte med VG i 2019.

– Duoen fra Trøndelag har kommet inn og løftet klubben profesjonelt. Jeg tror ikke folk er klar over hvor stor betydning Helland og Åsen har hatt for oss. Det er mange eksempler nå på spillere som blir dyttet ut i kulden, og som finner en ny arbeidsgiver og slår til, sier Hoff.

Helland og Åsen var til overs i Rosenborg, og endte opp i Lillestrøm i fjor.

– De blir frosset ut, går til et nytt beite og får en opptur som er helt utrolig. Selv om Helland ikke er utpå banen så mye, så tror jeg det han har gjort betyr mye mer enn det jeg selv også er klar over.

– Hva tror du om sjansen for medalje eller til og med gull?

– Når du topper tabellen er du Norges beste lag. Det er ikke noe som er mer realistisk enn en tabell. Jeg har opplevd trenere som sier at de ikke ser på tabellen. Det er det dummest jeg hører. De juger så det står ut av øra på dem, sier Hoff – og beskriver hvordan det egentlig er:

– Du studere tabellen frem og tilbake. Du studere hjemmetabellen, bortetabellen, førsteomgang-tabellen, annenomgang-tabellen og vurderer motstandere du skal møte. Kan jeg klare å unngå nedrykk? Kan jeg klare å snuse på en medalje? Dette er trenerens hverdag.

1989: Jan Åge Fjørtoft i aksjon for Lillestrøm mot Vålerenga Åråsen i 1989. Han ble matchvinner i oppgjøret.

Heller ikke gullaget fra 1989 kan matche åpningen til dagens LSK. Sommeren for 33 år siden hadde LSK 26 poeng (8–2–2) og toppet Eliteserien. Da var det riktignok bare 12 lag og totalt 22 serierunder.

Lillestrøm tok sitt hittil siste seriegull, med åtte poengs margin til Rosenborg.

Også i 1996 hadde LSK 26 poeng, og lå a-poeng med Rosenborg etter 12 runder. Da endte LSK på 2. plass, 13 poeng bak RBK.

På 2000-tallet har LSK aldri hatt mer enn 23 poeng etter 12 runder, som klubben hadde i 2001. Da endte LSK på andreplass, ett poeng bak RBK.

– LSK har nå en benk som er mye bedre kvalitetsmessig enn de har hatt før. Det betyr veldig, veldig mye, sier Hoff.

– Hva mangler LSK sammenlignet med de andre gullkandidatene?

– Vi mangler en goalgetter. I fjor havnet Lehne Olsen på 26 mål, mens nummer to var svenske Tom Pettersson som midtstopper med tre eller fire. Du må ha én eller to som ligger på tosifret.

Akor Adams er årets LSKs toppscorer med fire.

– Veldig bra, men når det er spilt så mange kamper skal du ligge på 0,8 i scoringsfrekvens hvis du er en goalgetter, mener Hoff.

Etter 0–3 mot Strømsgodset innrømmet Gjermund Åsen at «vi har mye å jobbe med».

– Nå skal vi la tapet svi litt, og så komme med full energilagre. Vi skal jobbe hardt videre. Vi skal tåle å tape vi også.

– Føler du at dere har noe å forsvare som serieleder?

– Absoulutt ikke. Vi er veldig opptatt av å nyte reisen vi er på. Vi skal jobbe hardt hver dag for å bli litt bedre. Tabellen har vi ikke snakket om i det hele tatt.

