Christiansen: – Smittefri til OL vil være første gullmedalje

Vetle Sjåstad Christiansen (29) mener det vil være en prestasjon om skiskytterne kommer seg til OL i Beijing uten å bli coronasmittet. Ingrid Landmark Tandrevold gleder seg til det er over.

PÅ VEI TIL SITT ANDRE OL: Vetle Sjåstad Christiansen, her fotografert i Holmenkollen, mener både flaks og dyktighet har gjort at man har unngått coronasmitten.

– Det vil i så fall være den første gullmedaljen vår. Av smittevernhensyn kan vi ikke gi hverandre en klem eller klapp på skulderen, men mer et anerkjennende nikk om alle kommer til start. Målet har blitt å holde seg frisk og få lov til å stille til start. Nå nærmer vi oss, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

Fra sitt vindu på hotellet i lille Lavazé kan han se over til Seiser Alm hvor krisen virkelig har rammet de norske langrennsløperne. For å unngå smitte har skiskytterne leid hele hotellet i bygda for hele januar måned, og bare én person får lov til å være i kontakt med utøverne under hele oppholdet.

– Vi har vært ekstreme på smittevern, men sett i et toppidrettsperspektiv har ting vært normalt. Litt dyktighet og litt flaks må man ha, så får vi håpe at ikke flaksen er brukt opp før vi kommer oss til Kina, sier Christiansen.

PREGET: Ingrid Landmark Tandrevold liker ikke smittesituasjonen før OL.

Ingrid Landmark Tandrevold legger ikke skjul på at hun er preget av den ekstreme situasjonen som preger oppkjøringen til OL og gjennomføringen av mesterskapet.

– For å være helt ærlig gleder jeg meg mest til alt dette er over, sier hun i sin videoblogg.

– I det siste har jeg kjent på det livet som vi lever her, det regimet vi er under nå, det OL vi skal på og hvordan det blir gjennomført. Jeg synes skiskyting er det morsomste jeg vet. Det er min drømmejobb, men jeg må være så ærlig å si at slik det har vært de siste to årene går ikke i lengden for min del, sier en ærlig Landmark Tandrevold.

«Forferdelig synd»

Vetle Sjåstad Christiansen synes «forferdelig synd» på Heidi Weng som kan gå glipp av OL etter at hun ble coronasmittet.

– Heidi er den som har vært flinkest i klassen. Hun har vært kjent for å ta helt ekstreme forholdsregler, og hun har vært ekstremt engstelig for å få smitten. Da er det veldig kjipt at det rammer henne. Nå er smitterisikoen så ekstrem at det handler om uflaks og tilfeldigheter. Du kan gå forbi noen på ski, så kan de nyse og vips så er du smittet. Om vi blir rammet så kan vi i ettertid spørre oss selv om vi har gjort alt for å unngå smitten. Svaret er ja.

Det siste grepet til skiskytterne er å ta privatfly hjem fra høydeoppholdet i Italia. Mandag flyr de fra Verona til Gardermoen. Alternativet var å stå opp klokken to på natten, kjøre fire timer til München og ta rutefly til Oslo klokken 08.00.

– Det er greit at vi har snudd døgnet og kan ta løs tidlig, men smitterisikoen blir en langt annen nå. I tillegg blir det enklere å ta seg til flyplassen, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det er selvfølgelig sent å ta debatten nå, men synes du OL burde vært utsatt?

– OL burde ikke blitt arrangert i år og kanskje ville det vært for tidlig også til neste år. Smittesituasjonen er jo verre nå enn tidligere. Så kan man si at viruset er mildere og rammer ikke så hardt. Det er bra, men konsekvensen for oss idrettsutøvere er jo at vi ikke kommer til start om vi blir smittet. Jeg tør ikke tenke på det engang.

Skiskytteren tror det blir mange utøvere som ikke kommer til «start».

– Det vil garantert skje. Med den usikkerheten som rår får vi nesten bare se hvem som skal delta når startlistene kommer. Sånn er det blitt.

PS! Skiskytterne innleder OL med mix-stafetten 5. februar.