Johaug i lykkerus etter forlovelsen: – Veldig stas

Therese Johaug (33) åpner seg om gleden etter forlovelsen med Nils Jakob Hoff (36).

Det var nyttårsaften Johaug delte gladnyheten på Instagram: En «selfie» med samboeren og en forlovelsesring på fingeren. «2021 gjemte det beste til slutt», skrev Johaug.

– Det var veldig stas, det skal jeg ikke legge skjul på. Det var veldig, veldig, veldig stort. Jeg tar med meg den lykkerusen inn mot OL, sier Johaug til VG.

Drøyt syv år etter at det ble kjent at Johaug og Hoff var et par, tok de forholdet et steg videre. Julen feiret de sammen i høyden i italienske Seiser Alm.

Selv er Hoff aktuell i rampelyset for tiden. 36-åringen er deltager i «Mesternes mester», og har «overlevd» de innledende rundene.

Fra sofakroken følger Johaug spent med på NRK-programmet.

– Det er veldig spennende. Jeg vet jo ikke resultatet, så jeg føler like spent med på hvert program, sier Johaug og smiler.

TETTE: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff. Her etter Johaug-seier i Holmenkollen i 2019.

Hoff er tidligere roer og har et VM-gull fra 2013 i dobbeltsculler. Han tok bronse i EM samme år og året før, og deltok også i OL i 2012 og 2016. Han la opp som roer i 2019.

– Han har imponert meg så langt i alle fall, sier Johaug om Hoffs innsats så langt i «Mesternes mester».

Stjerneparet har holdt en nokså lav profil opp gjennom. De bor idyllisk til ikke langt fra Holmenkollen.

Fakta Kort oppsummert: Dette er Therese Johaug * Alder: 33 år (født 25. juni 1988) * Fra: Dalsbygda * Klubb: Nansen * VM: 14 gull, 2 sølv, 3 bronse * OL: 1 gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014) * Verdenscupen: 78 enkeltseirer, 3 sammenlagtseirer. * 16 NM-gull i langrenn * NM-gull på 10.000 meter i friidrett og terrengløp i 2019 Fakta: NTB Les mer

Johaug mistet både VM 2017 og OL 2018 som følge av dopingdommen. I de tunge årene var Hoff en veldig viktig støttespiller.

– Jeg hadde ikke klart dette uten han, sa Johaug til VG etter comeback-seieren i 2018.

Skistjernen jakter sitt første individuelle OL-gull i Beijing. Johaug går første renn 5. februar.

Tidligere mandag ble det klart at herrelandslagets sprinttrener Arild Monsen har testet positivt på corona. Johaug selv sier de har vært flinke til å ha avstand til herrene, og at forloveden skal ta flere tester i forkant av hennes hjemkomst fra høydeopphold i Seiser Alm.

– Det er en situasjon vi ikke ønsker. Vi er på et kritisk punkt med en liten tur til Norge før neste reise. Vi er på oppløpet nå inn mot Kina-reise, og da gjelder det å være vanvittig nøye, sier Johaug på et digitalt pressetreff mandag.

Johaug sier hun skal være nøye og «skikkelig egoistisk» nå.

– Blir jeg syk, er det ikke ment at jeg skal gå noe OL, sier 33-åringen.