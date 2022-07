Warholm med klar covid-beskjed: – Pass på så du ikke «jinxer» det

I dagene før åpningen har frykten for corona spredd seg i VM-byen Eugene.

SMITTE: Smittetilfellene i VM-byene Eugene tar seg opp, men Warholm tar det enn så lenge med ro. Her avbildet etter at han kom tilbake til norsk jord etter OL-suksessen i Tokyo.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Du må passe på så du ikke «jinxer» det, sier en lattermild Karsten Warholm når VGs journalist litt flåsete spør om hvordan det ville vært å komme tilbake fra skade, for så å få VM spolert av en positiv covid-prøve.

For allerede forrige uke, nesten så fort deler av den norske VM-troppen ankom Eugene, kom de første meldingene om positive corona-tester.

Først var det fire i støtteapparatet rundt det norske laget som ble slått ut, men torsdag kom meldingen om at også mellomdistanseløper Hedda Hynne (32) hadde fått covid-19.

Det er fortsatt uvisst hva det vil ha å si for Hynnes VM-deltagelse.

– Først og fremst synes jeg synd på Hedda akkurat nå, som ble smittet i går. Så krysser vi fingrene for at alle de norske utøverne går klare, sier Karsten Warholm til VG.

Han hadde corona i februar, men slapp unna med relativt milde symptomer.

– Kan ikke senke skuldrene

Onsdag bekreftet han sin deltagelse på 400 meter hekk, og fortalte at den siste VM-testen ga oppløftende svar. Det etter et lengre avbrekk som følge av en skade på bakside av det høyre låret, som han pådro seg under sesongåpningen i Marokko.

I VM-byen har 26-åringen tatt plass i en tropp med hele fem smittetilfeller.

– Det er litt både og. Man har levd med det i 2,5 år, så har man kommet litt videre og sluppet skuldrene litt før man kom hit. Så innser man nå at det kan man ikke gjøre, forteller Warholm på spørsmål om hva han tenker om smittetilfellene i den norske troppen, og fortsetter:

– Når vi var i Tokyo var det enda strengere, så sånn sett er det ikke en ny situasjon. Man har kanskje senket guarden litt, det har nok alle andre også. Og det er nok covid andre steder enn den norske troppen også. Man må bare forberede seg slik man har tenkt uansett, og heller prøve distansere seg i så stor grad som mulig.

– Massive utbrudd

Men selv om Warholm og resten av utøverne både har levd og utøvd idretten sin under strenge regimer, er det én ting som er annerledes denne gangen:

– Det er litt mer folk her enn vanlig ettersom det er tillat med publikum og presse, men vi gjør så godt så vi kan.

Men der hvor Warholm enn så lenge ikke lar seg påvirke unødvendig av covid-frykt, er det mer stress hos «söta bror».

For nesten samtlige av utøverne i VM bor på universitetsområdet i Berkeley, i det som er store bygninger med lange korridorer og med en rekke rom.

Warholm opplyser overfor Dagbladet at han ikke bor sammen med resten, men har fått et hotellrom i nærheten via sin sponsor Puma.

Det har ikke den svenske kappgjenger Perseus Karlström, som tok bronse under forrige VM. Overfor svenske Aftonbladet spår han massive utbrudd.

– Det blir min vanskeligste oppgave under VM, å holde meg frisk. Det kommer til å bli massive utbrudd her, det er det ingen tvil om. Noen bruker munnbind, jeg gjør det på området hele tiden, men majoriteten bruker ikke det. Hverken her eller da de fløy hit, sier svensken.

Friidretts-VM går mellom 15–24. juli. Mesterskapet sendes på NRK. Warholm løper første heat på 400 meter hekk lørdag 16. juli klokken 22.20.