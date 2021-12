RBK-profil om Milojevic’ spillestil: – Det hadde jeg elsket

TRONDHEIM (VG) Tirsdag kveld fløy trenerkandidat Milos Milojevic tilbake til Sverige etter flere timer i møte med RBK-styret. Onsdag formiddag hadde Rosenborg-spillerne følgende å si om serberens trondheimsvisitt.

NY ROSENBORG-TRENER? Milos Milojevic kan bli Åge Hareides arvtager i Rosenborg.

– Jeg har hørt litt om ham etter at jeg så i mediene at det var interesse rundt ham. Jeg har sett at han har gjort det bra med Hammarby, men jeg vet ikke så mye ellers. Men hvis han kommer hit ville det vært veldig spennende.

Det sier Rosenborgs 20-årige spissjuvel, Noah Holm, til VG.

Mannen han snakker om er den serbiske fotballtreneren Milos Milojevic. 39-åringen med trenerfortid i islandsk, serbisk og svensk fotball landet mandag kveld i Trondheim, hadde et flere timers langt møte med RBK-ledelsen før han forlot trønderhovedstaden tirsdag og på svensk jord onsdag fortalte han den svenske avisen Expressen at «det er opp til klubbene nå» å få i havn en avtale.

Milojevic er nemlig fortsatt knyttet til sin kontrakt som hovedtrener for den svenske hovedstadsklubben Hammarby, men mye tyder på at Rosenborg vil forsøke å kjøpe han ut av den kontrakten.

POSITIV: Noah Holm tror både Rosenborg og han selv kunne passet Milojevic’ fotballfilosofi som hånd i hanske.

– Det hadde jeg elsket

Av fotballeksperter beskrives Milojevic som en offensiv, autoritær og spennende trener.

Den svenske Aftonbladet-journalisten Hugo Månsson følger klubber fra Stockholm-området, som for eksempel Hammarby, tett. Han sier at «det som kanskje kjennetegner Milojevic mest når det kommer til spillestil er at lagene hans er veldig tilpasningsdyktige og fleksible. Og så vil han, som så mange andre i dag, sette et høyt og intensivt press på motstanderen».

Da hurtigtoget Holm ble spurt om dagens Rosenborg-stall ville passet en slik spillestil fikk han vann i munnen:

– Vi har masse «punch» og «power». Vi har spillere som er kapable til å løpe mye. Det ville passe veldig bra til oss, så vi får flere brudd høyt i banen som er gunstig for oss offensive spillere.

– Og du da, som stor og rask spiss, ville du vært glad i å spille sånn fotball?

– Det ville jeg elsket. Jeg er utdannet under Ralf Rangnick i RB Leipzig. Det er sånn jeg liker å spille fotball. At det skal være full «punch» hele veien, det er der mine spisskvaliteter ligger. Da får jeg bruke farten og kraften min, sier Holm som mellom 2017 og 2020 var en del av den tyske klubben RB Leipzigs ungdomsakademi.

Både kantspiller Stefano Vecchia, målvakt André Hansen og nåværende trener Åge Hareide sier også til VG at de tror Rosenborg kunne mestret en sånn spillestil.

RASKE GUTTER: Emil Konradsen Ceïde (t.v.) og Noah Holm (t.h.) er to Rosenborg-spillere med mye fart og kraft.

På tide å steppe opp

Selv om mye tyder på at Milojevic er trenerkandidaten som er nærmest å ta over stafettpinnen etter Åge Hareide, så har det vært en dårlig skjult hemmelighet at Bodø/Glimts Kjetil Knutsen var Rosenborgs førstevalg.

De to kandidatene har ulike fotballfilosofier, og da André Hansen blir spurt om det er bekymringsverdig at to trenerkandidater med ulike filosofier «headhuntes» til samme jobb svarer han følgende:

– Det vet ikke jeg. Har aldri vært ansvarlig for en treneransettelse, flirer Hansen før han i mer seriøst ordelag fortsetter:

– Det viktigste er at det kommer inn en som i fellesskap med spillerne og resten av klubben får løftet det produktet som vi har levert de siste årene.

– Mener du med den uttalelsen at resultatene til Rosenborg har vært for dårlige de siste årene?

– Ja, det er utvilsomt. Det er utvilsomt.

Dette sa Bodø/Glimts Kjetil Knutsen om Rosenborg-interessen tidligere i år:

