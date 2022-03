Marit Bjørgen om norsk kvinnelangrenn: – Vil gå i bølger

LILLEHAMMER (VG) Marit Bjørgen (41) ser ikke fryktelig mørkt på norsk kvinnelangrenn etter at Therese Johaug (33) legger opp, men mener likevel at det kanskje må bygges opp på nytt.

FEMTEPLASS: Marit Bjørgen ble slått av blant andre Therese Johaug i Birkebeinerrennet lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg tenker at vi har fantastisk bredde på damesiden, og så vil det uansett gå litt i bølgedaler, sier Marit Bjørgen til VG etter målgang i lørdagens Birkebeinerrenn.

Bjørgen var i mange år lederskikkelsen på landslaget, før hun la skiene på hyllen etter 2017/18-sesongen.

Siden er det Therese Johaug som har vært den klare eneren på det norske kvinnelandslaget, men resultatene bak henne har skapt bekymring.

Nå som Johaug også gir seg, mener Bjørgen at det kan være på tide å begynne litt på nytt.

– Kanskje man nå må bygge opp et litt nytt lag, og vi trenger å få inn flinke trenere som virkelig er engasjert og til stede og veileder jentene. Det er absolutt store muligheter for å få frem enda flere, sier Bjørgen og trekker frem 20 år gamle Helene Marie Fossesholm som en med fremtiden foran seg.

Samtidig understreker Bjørgen at pilen ikke kan peke riktig vei hele tiden.

– Vi må kanskje ned en periode og bygge opp igjen, og kanskje kommer man tilbake, sier 41-åringen.

En av tingene som har blitt pekt på ved kvinnelandslaget er at de bare har ett felles landslag. Herrene har på sin side både sprint- og allround-landslag, slik kvinnene også hadde for noen sesonger siden.

– Det kan jo diskuteres for å finne ut hva man skal gjøre, men jeg tror det viktigste nå er å få på plass trenere som virkelig er engasjerte og brenner for å være til stede. Det tror jeg de jentene trenger, sier Bjørgen.

Det er allerede klart at Ole Morten Iversen gir seg som landslagstrener for damene etter fire år, mens fremtiden er usikker for Ola Vigen Hattestad.

Maiken Caspersen Falla er blant dem som har etterlyst en kvinnelig trener. Det er 53 år siden sist det var det på landslaget, så hverken Falla eller Bjørgen har opplevd det.

– Vi har veldig flinke trenere i dag, men jeg synes vi skal få inn flere damer, sa Caspersen Falla etter sprintseieren i Drammen tidligere denne måneden.

– Jeg ser ikke det som noe must. Jeg tror det viktigste er å finne en trener som er til stede, er engasjert, skaper et godt miljø, et godt lag og en god prestasjonskultur. Om det er kvinne eller herre tror ikke jeg har noen betydning, sier Bjørgen.

Etter at nyheten om at Johaug legger opp kom, har hun fortalt at hun en gang i fremtiden kunne tenkt seg en «mentorrolle» der hun viderebringer sin kunnskap.

Bjørgen, som er tidenes mestvinnende vinterolympier, besitter mer kunnskap om å nå verdenstoppen enn de fleste. Hun forteller at hun har delt av den opp igjennom karrieren, men at en trenerrolle ikke vil være aktuelt i nær fremtid.

– Jeg har to små barn hjemme, og er nok ikke den rette personen til det da, sier Bjørgen.

Noe annet som har påvirket langrennsmiljøet den siste tiden er flere utøveres misnøye med kommunikasjonen til langrennsledelsen.

En rekke utøvere har stilt seg bak kritikken, og flere antyder at det er en fryktkultur.

– Jeg har ikke opplevd det. Jeg er jo på utsiden, så det er vanskelig å uttale seg om det. Alt man leser i media kan man ta med en klype salt, men kanskje man trenger å evaluere godt i vår og starte litt fra scratch igjen, sier Bjørgen.