Normann scoret sitt første Premier League-mål

(Brentford – Norwich 1–2) Mathias Normann har vært brennhet etter sin inntreden i Premier League. Lørdag scoret han sitt første ligamål og viste landslagssjef Ståle Solbakken at han er i form.

FØRSTE MÅL: Mathias Normann viser form før de avgjørende VM-kvalifiseringskampene for det norske landslaget.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

For med flere profiler ute med skader før Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland, viser de som er i troppen lovende takter.

Deriblant Mathias Normann. I lørdagens bortekamp mot Brentford viste Norwich-spilleren igjen hva som bor i ham.

Seks minutter ut i kampen sendte han Norwich i ledelsen. Han driblet seg frem og med et venstrebensskudd fra like utenfor 16-meteren overlistet nordmannen Brentfords sisteskanse og noterte seg for sitt første PL-mål.

Les også Kan være ute resten av året: – Omfattende skade

Et kvarter før fulltid i den første omgangen var Normann igjen sentral, da han sendte en stikker til Teemu Pukki som ble felt og fikk straffe. Finnen var kald og doblet ledelsen. Brentford slo tilbake i den andre omgangen, men Norwich holdt unna, sikret sesongens første seier og rykket bort fra jumboplassen, forbi Newcastle.

Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer og Patrick Berg er tre av de norske profilene som er ute med skade og er uaktuelle de kommende landskampene.

Men deler av Solbakkens tropp viser gryende form:

Mohamed Elyounoussi: Solid i Southamptons 1–0-seier over Aston Villa.

Ørjan Håskjold Nyland : Var ikke Bournemouths tropp mot Preston og har kun spilt to kamper denne sesongen.

Mats Møller Dæhli : Fikk 90 minutter for FC Nürnberg mot Werder Bremen.

Alexander Sørloth : Scoret for Real Sociedad torsdag. Møter Osasuna søndag.

Morten Thorsby : Har både scoret og assistert for Sampdoria i Serie A den siste måneden.

Kristian Thorstvedt : Fikk 87 minutter for Genk i 2–2 kampen mot West Ham torsdag.

Jens Petter Hauge : Scoret torsdag borte mot Olympiakos og sikret seieren for Eintracht Frankfurt.

Marcus Holmgren Pedersen : Var sentral da Feyenoord slo Union Berlin 3–1 i gruppespillkampen i Europa Conference League forrige måned. Feyenoord topper gruppe E etter fire kamper.

Stefan Strandberg : Har spilt 90 minutter i ni av ti kamper for Salernitana i serie-A denne sesongen.

Birger Meling: Har vært stabil for Rennes som ligger på en femteplass i den franske ligaen.

Samtidig sjokkerte Bodø/Glimt igjen Roma i Conference League, og Thomas Lehne Olsen har herjet for Lillestrøm.

Søndag møtes Martin Ødegaards Arsenal og Joshua Kings Watford.

Publisert Publisert: 6. november 2021 17:53 Oppdatert: 6. november 2021 18:40