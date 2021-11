Solbakken innrømmer Norges trøbbel: – Vi har svak uttelling

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Latvia 0–0) For første gang på ni kamper gikk Norge målløse av banen, men Ståle Solbakkens lag har et avgjørende forbedringspunkt: På 54 målsjanser denne høsten har laget scoret bare 11.

IKKE HULL PÅ OZOLS-LAGET: Martin Ødegaard prøver høyrefoten på en av én av ni norske målsjanser mot Latvia. Keeper Roberts Ozols redder med underarmen.

Prosentandelen er såvidt over 20, og hvis man ekskluderer de fem scoringene på 21 sjanser mot fotballdvergen Gibraltar, er det enda svakere:

6 mål på 33 muligheter mot Nederland, Montenegro, Tyrkia og to ganger Latvia (18 prosent).

Mot Nederland i Rotterdam tirsdag – som blir en slags finale om VM-billett til Qatar etter at de oransje bare greide 2–2 mot Montenegro – blir det vanskelig om Norge fortsetter trenden med mål på hver femte sjanse.

– Vi ligger litt under der, vi gjør det. Vi har ikke hatt den uttelling vi gjerne vil ha. Så er det samtidig veldig vanskelig som trener: Det har vi ikke tid til. Vi trener ikke avslutningstrening med de spillerne her. Det havner litt stolpe inn, litt stolpe ut. Men noen situasjoner skulle vi sikkert ha gjort det bedre, vurderer Ståle Solbakken etter sjansesløseriet på Ullevaal mot Latvia lørdag:

0–3-nederlaget for Tyrkia i Solbakkens andre landskamp i mars – som har jagd det norske laget som et spøkelse resten av denne VM-kvalifiseringen – er den ene gangen før lørdagssmellen mot Latvia at mannskapet hans ikke har scoret.

På såkalt forventet sjanseuttelling («expected goals») for hele VM-kvalifiseringen scorer Norge godt over et halvt mål mindre enn de burde. Mens Tyrkia, som Norge konkurrerer om både første- og annenplassen i gruppen, har motsatte tall her: De har scoret 2,38 mål der forventet uttelling ville vært 1,59. Disse tallene er fra analyseprogrammet Wyscout.

– Ja, vi har jo svak uttelling, det har vi. Men jeg vil heller sitte her å snakke om det enn at vi aldri kommer til sjanser. Det gjør vi, iallfall, påpeker den norske landslagssjefen overfor VG.

– Er det likevel det verste for en trener – at det er godt nok på banen til å komme til sjanser, også ender de ikke mål, for dét får du ikke påvirket?

– Egentlig ikke. Jeg vil gjerne at spillerne skal ha en følelse av at vi kan skape sjanser. De hadde også en keeper i dag som hadde et par redninger. Den ene der Martin er gjennom, er han nok ikke klar over at han redder én gang, sier Solbakken – og sikter til det som skjedde 1 minutt og 50 sekunder på overtid.

Ødegaard kjørte en triangel med Ola Solbakken og Marcus Holmgren Pedersen, ble vippet fri av backen og fikk dyttet ballen mot mål med sitt nest beste ben; det høyre. Men belønningen ble bare en av de ni norske cornerne.

Erling Braut Haaland sto over sin tredje landskamp på rad, og Solbakken svarte slik på om uttellingen hadde vært annerledes med Borussia Dortmunds spisstjerne på plass:

– Erling har spilt halvparten av kvalik-kampene, og det må vi leve med. Vi har gjort veldig mange gode kamper med Erling og mange gode kamper uten. Vi ønsker han velkommen tilbake når han er klar, men vi bruker ikke en kalori på det, melder Norges trener.

Kristian Thorstvedt – som ligger på uvanlig høy uttelling på scoringsmulighetene sine – bommet på tre: Ett langskudd, én heading (stolpen) og ett fra kort hold (redning). Samme antall hadde spissvalget Alexander Sørloth. Alle på heading fra angrepskjempen på 194 centimeter.

– Det kan være litt snev tilfeldigheter. Sørloths tre headinger i dag; det er ingenting i veien for at de kan gå 15 centimeter lavere og til siden, sier Solbakken.