Birgit Skarstein avslører drama: – Jeg mistet åra

TOKYO (VG) Birgit Skarstein (32) har bestemt seg for å revansjere den bitre 4. plassen fra sist Paralympics. Hun knuste konkurrentene i kvalifiseringen natt til fredag - men skjedde ikke uten dramatikk.

«SØNDAGSTUR»: Birgit Skarstein lekte seg til finalen i roing.

Hun var suveren i sitt kvalifiseringsheat og er dermed klar for søndagens finale i Tokyo.

– Det blir gullduell mot israeleren. Det synes ganske klart etter dette forsøket, sier Norges trener Johan Flodin til VG.

Skarstein er Norges mest profilerte utøver i Paralympics. Hun har fire VM-gull, men står foreløpig uten medalje i Paralympics.

32-åringen har også deltatt i to vinter-Paralympics - uten å klare medalje.

– Det ble som en søndagstur. Hun var bare så vidt andpusten, sier trener Flodin.

Birgit Skarstein avslører imidlertid at det var dramatikk rett før start:

– Da jeg tok testtak før starten gikk, så glapp jeg venstre åre. Det er noe som nesten «aldri» skjer. Det skyldes at håndtakene er så glatte på grunn av den høye luftfuktigheten. Så det skal jeg ta på alvor. Men jeg fikk fanget åra igjen. Det betyr at du må være «på ball» mer enn ellers. Utstyret utfører seg annerledes enn det vi er vant til, forteller hun til VG.

– Hva kan det skyldes?

– Det viktigste tiltaket for å unngå glatte årer er at jeg ikke smører meg inn med solkrem selv. Selv om jeg vasker hendene med zalo og skrubber dem med sandpapir før vi går ut, så kan det være bitte små rester igjen av solkremen. Og så kan den høye luftfuktigheten føre til at jeg mistet finkontakten.

Skarstein gikk hardt ut og ledet heatet klart. Allerede etter 500 meter ledet hun med ti sekunder på franske Nathalie Benoit. Etter 1000 meter hadde hun mer enn doblet det. Dermed valgte hun å spare på kruttet - før hun økte tempoet på slutten av løpet. Seiersmarginen ble til slutt på et halvt minutt på Benoit. De andre roerne var mer enn minuttet bak Norges håp.

Israelske Moran Samuel vant det andre heatet og hadde åtte sekunder bedre tid. Det er ventet at disse to vil kjempe om gullet.

Norges gullhåp hadde mye høyere «gir» enn de andre roerne i feltet. Bare vinneren går rett til finalen. De andre må gjennom oppsamlingsheat lørdag. Det betyr at det er en klar fordel for Skarstein å unngå det.

– Birgit går veldig greit igjennom, konstaterer toppidrettssjef Tore Øvrebø, som er tilbake i Tokyo.

I juni satte Birgit Skarstein ny verdensrekord på 2000 meter og ble samtidig den første kvinne under 10 minutter på distansen. Hun var ikke i nærheten av den tiden på fredagens kvalifisering.

Hun fortalte torsdag til VG at hun har døpt båten sin «Ingrid» etter sin venninne Ingrid Aune, som døde i en båtulykke i august 2019.

Skarstein har jobbet målbevisst siden sist Paralympics for fem år siden for å bli verdens beste roer.