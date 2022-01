Karlsson får knallhard straff etter kollisjon med Diggins

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jessie Diggins falt etter at sammenlagt-rivalen Frida Karlsson gjorde et ulovlig sporbytte. Karlsson straffes med tre minutter og får touren ødelagt.

Saken oppdateres!

– Det er helt min feil. Det er ille at det går utover andre, sier Karlsson til VG og fortsetter:

– Jeg er forbanna, fordi kroppen føles bra. Nå skal jeg hjem for å lade opp til OL.

Dermed går svensken langt i å antyde at årets Tour de Ski er over for hennes del.

Først fikk hun gult kort og ble plassert sist, så fikk hun tre minutter tilleggstid i Touren totalt. Karlsson falt to ganger under fredagens fellesstart, og hadde med seg et gult kort fra sprinten i Ruka.

– Det er for dårlig, jeg setter meg i vanskelige situasjoner, sier Karlsson til VG.

Dermed er svenskens sjanser til kjempe om seieren i årets Tour de Ski så og si over.

I den første kvartfinalen i kvinnenes sprint gikk det galt da Karlsson skulle bytte spor. Svensken gikk over skiene til Diggins og regelrett felte sammenlagtlederen.

– Den er soleklar. Sånn er reglene. Hun mister vel hodet litt i feltet der, det er fort gjort. Jeg synes synd på de som er involvert, sier Tiril Udnes Weng til VG og legger til:

– Det Frida gjør er ikke greit.