Johaug bekrefter: Dropper renn i Russland

Johannes Høsflot Klæbo (25) har ingen planer om å konkurrere i Russland og ber FIS handle raskt. Sverige vil ikke sende utøvere til landet, mens Therese Johaug (33) bekrefter at hun ikke vil stille til start hvis ikke rennene flyttes vekk fra Russland.

VIL IKKE TIL RUSSLAND: Therese Johaug

I dag 12:31

– Vi håper FIS sørger for at den blir flyttet et annet arrangørsted. Blir den ikke det, så avstår hun fra å delta, skriver Johaugs manager, Jørn Ernst, i en melding til Dagbladet.

– Det som nå skjer i Ukraina er skremmende, og noe som jeg virkelig må fordømme. Ja, det som har oppstått føles uvirkelig, og det setter vår verden i en ny og farlig situasjon. Det er krig – og vi går inn i en tid med ekstra høy risiko på flere områder, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Det russiske militæret invaderte Ukraina natt til torsdag. Russiske styrker er allerede dypt inne i Øst-Ukraina i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, og torsdag morgen har de innledet en fullskala invasjon fra minst fem fronter.

I mars skal det etter planen avholdes verdenscuprenn i Tjumen i Russland, og Det internasjonale skiforbundet har foreløpig ikke flyttes rennene.

Det får Klæbo til å reagere.

– Nå må FIS vise at de tar ansvar, samt vise ryggrad. Det er bare å flytte verdenscupavslutningen som var planlagt i Russland. FIS kunne ha reagert langt raskere samt gitt Östersund og Sverige avslutningen på verdenscupen. Jeg forventer at FIS aksjonerer i dag. Personlig har jeg ingen planer om å reise til et land som invaderer et annet land – for å konkurrere på ski, forteller Klæbo.

Det svenske skiforbundet kommer ikke til å sende noen utøvere til Russland. Det opplyser Karin Mattsson i det svenske skiforbundet i en pressemelding, ifølge Aftonbladet.

LANGRENNSSTJERNE: Johannes Høsflot Klæbo.

Norges skipresident Erik Røste har sendt mail til FIS-president Johan Eliasch og generalsekretær Michel Vion torsdag morgen med beskjed om at det må tas stilling til de planlagte rennene raskt.

– Personlig mener jeg det blir helt feil å arrangere verdenscup i et land som akkurat nå påfører et europeisk land store ødeleggelser og lidelser. Dette handler om noe større enn idretten. Da kan ikke idretten være nøytral, sier Røste.

FIS skrev i en uttalelse til VG torsdag formiddag at de følger konflikten tett og at sikkerhet for alle involverte er øverste prioritert, men det er ikke blitt gjort en endelig beslutning rundt rennene i Tjumen 18.–20. mars.

Idrettspresident Berit Kjøll skriver i en pressemelding at idrettsarrangementer i Russland ikke bør arrangeres, og at de kommer til å ha løpende dialog med norske myndigheter.

– Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterkt avstand fra, sier Kjøll.

Det norske sykkelrittet Tour of Norway, som årlig får flere millioner i statsstøtte, har invitert Gazprom-Rusvelo til årets utgave av rittet, men etter den russiske invasjonen åpner de nå for å nekte laget deltagelse i rittet. Laget har sveitsisk lisens, men er for alle andre praktiske formål russiske.

Rittsjef Roy Hegreberg åpner for å trekke invitasjonen til laget.

– Vi er klare til å bidra med det vi kan gjøre. Om det er noe vi ser kan være med å sette fokus på, så gjør vi det, sier Hegreberg til Landevei.

I fotballverden skal UEFA på fredag diskutere å flytte Champions League-finalen fra St. Petersburg, og i en samlet pressemelding fra fotballforbundene i Poland, Sverige og Tsjekkia, ber de om at de ikke spilles kvalifiseringskamper i Russland i mars.

Russland skal etter planen spille mot Polen i Moskva 24. mars. Skulle de vinne den kampen, er planen at de skal spille den avgjørende kvalifiseringskampen i Moskva fem dager senere, mot vinneren av kampen mellom Sverige og Tsjekkia.

Klæbo og flere andre norske langrennsstjerner konkurrerer i Lahti i Finland denne helgen. I kveld går han, Even Northug og Ane Appelqvist Stenset showrenn i Helsinki. Der er også russerne Gleb Retivykh og Julija Stupak på startstreken.

– Det føles ganske rart å skulle reise til Finland i dag, for å konkurrere på ski med skiløpere fra Ukraina, Russland med flere. Men kanskje er det å konkurrere innen idrett viktigere enn noen gang – nettopp fordi idrett er upolitisk og ufarlig. Men det kjennes ganske uvirkelig å skulle konkurrere på ski ut akkurat nå, men vi får gjøre vårt beste, sier 25-åringen.

Onsdag, før Russland invaderte Ukraina, gikk Klæbos landslagskamerat Hans Christer Holund ut mot planene om å avholde konkurranser i Russland.

– Det blir feil å arrangere skirenn i et land som går til krig, sa Holund til VG.