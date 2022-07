Åpner opp om kjærlighetslivet: – Burde ha ropt det ut

Tidligere langrennsstjerne Astrid Uhrenholdt Jacobsen (35) har publisert et svært personlig innlegg på sin Instagram-profil. – I dag føler jeg meg sårbar og alene fordi så få vet, skriver hun.

PERSONLIG: Tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen forteller hvorfor hun nå vil være åpen om å elske noen av samme kjønn.

Publisert For mindre enn 1 time siden

– Etter dager i sjokk og lammelse over hat og voldshandlinger i Oslos gater, har jeg erkjent at jeg også kunne vært et mål for dette absurde. Fordi jeg elsker en av samme kjønn.

Det skriver Jacobsen på sin Instagram-profil 10 dager etter at to personer ble drept og flere såret etter skyting utenfor to utesteder under Pride i Oslo. Tidligere har OL-vinneren vært privat omkring sitt kjærlighetsliv.

– Jeg har aldri skammet meg eller vært redd - jeg har vært så inderlig stolt og glad. Men så er det likevel bare min innerste krets som har visst, skriver hun.

– Vil bare være åpen og fri

I innlegget sier hun også at hun ikke har behov for noen merkelapp, og håpet samfunnet hadde beveget seg forbi dette som noe fremmed eller sensasjonelt. Samtidig skriver hun:

– Men plutselig var jeg blendet, på kollisjonskurs med den åpenheten som alltid har kjennetegnet meg.

– Jeg vet bare at kjærligheten til ett helt spesielt menneske har åpnet nye dører for meg. Og jeg burde ha ropt det ut - fordi jeg elsket i lykke over oppdagelsen i meg selv. Jeg burde ropt ut mens denne kjærligheten fortsatt ble gjengjeldt.

Jacobsen skriver at hun føler seg sårbar og alene, fordi så få vet.

– I speilet ser jeg en som har sviktet - først og fremst meg selv, men også andre som har opplevd at kjærligheten er uforutsigbar. Det er som en dobbel sorg. Men jeg er ikke redd. Jeg vil bare være åpen og fri - og elske den jeg vil.

Flere kjente idrettsprofiler har gitt sine støttende kommentarer til innlegget. Blant dem Birgit Skarstein, tidligere landslagsspiller i håndball Karoline Dyhre Breivang og tidligere landslagskollega Marthe Kristoffersen.

– Du er god du, kjære Astrid! Det er så mange å elske og du kommer til å bli elsket igjen. Jeg er så glad i deg!, skriver God Morgen Norge-programleder Vår Staude.

Jobber som lege

Jacobsen slo gjennom med VM-gull på sprinten i sitt første senior-vm i Sapporo i 2007. I samme mesterskap tok hun bronse sammen med Marit Bjørgen på lagsprinten.

Hun var i monsterform i VM i Lahti i 2017 og tok gull på stafetten og bronse på 10 og 30 kilometer. Hun la opp i 2020.

I fjor fullførte hun legestudiene, og arbeider nå som lege i Nord-Norge.

Støttet kollega med regnbuedress

Under NM på ski i 2019 gikk Jacobsen i en dress med regnbuestriper på armer og ben.

Dressen var en hyllest til klubbkamerat Stian Grastveit, som sto frem som homofil noen måneder tidligere.

I flere år hadde langrennsløperen holdt legningen skjult, i frykt for hvordan venner, familie og langrennsmiljøet ville reagere.