Start-sjefens oppgjør med fortiden: – Det har vært en slags «koma-periode» her

Det aller meste har gått galt i Kristiansand de siste årene. Nå skal mannen som løftet Vipers til å bli en håndball-gigant forsøke å gjøre det samme i Start. Men først er det mye å ta tak i.

Martin Ramsland fortviler etter tapet for HamKam tidligere i uken. Foto: Tor Erik Schrøder

– Her må det spilles toppfotball så fort som mulig. I løpet av de tre eller fire neste årene vil vi være topp tre i Norge, sier Starts ferske klubbdirektør til VG.

Terje Marcussen har bygd opp Vipers fra nedrykksstrid i Norge til å bli den beste klubben i Europa.

– Jeg har alltid satt meg hårete mål, og har ofte lyktes. Det har jeg både tro og håp om at vi kan klare her også, sier sørlendingen om klubben som ikke har hatt to strake sesonger på det øverste nivået siden 2016. I mellomtiden har det vært svært hyppige trenerskifter, hvor avskjedigelsen av Kjetil Rekdal holdt på å havne i retten.

Det er ingen tvil om at det er en voksen oppgave som venter. Etter nedrykket fra Eliteserien i fjor, har årets sesong startet på verst tenkelig vis i OBOS-ligaen. Fasit etter ti kamper er ti poeng. Bare målforskjell skiller fra nedrykksplass. Sindre Tjelmeland ble ansatt som klubbens hovedtrener 19. juni. På de fire første kampene har det blitt tre tap.

Marcussen vet at han tar fatt på toppjobben i Start i motbakke.

– Nå forsøker jeg å få en total oversikt, på alt fra sport til økonomi. Det er helt klart at vi har en stor jobb foran oss, med alt fra det organisatoriske, til det sportslige og det å skape engasjement igjen. Sett utenfra er det likegyldighet rundt klubben for øyeblikket. Det er det verste som kan skje, slår han fast.

– I Kristiansand er det nok mange som er sure og lei av Start. Men det er bare Dyreparken som har en større merkevare på Sørlandet. På det området må vi gjøre en jobb så fort som mulig, men det kan ta måneder og år, fortsetter han.

– Hvor har det gått galt?

– Det er tidlig å gå konkret inn på det. Men jeg jobbet her også i 1993. Jeg synes vi hadde bedre koll på mye mer da, enn vi har nå. Vi hadde 16 000 på tribunene, og vi hadde en plan. Slik jeg ser det, må vi starte med at konkrete ting settes ut i live.

HELT SJEF: Terje Marcussen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fotballekspert- og tidligere Start-spiller, Jesper Mathisen, har vært tett på klubben hele livet. Han mener Start befinner seg på et historisk bunnpunkt.

– Dette er et Start-lag som er på sitt svakeste. Både sportslig, omdømmemessig, når det kommer til resultater og engasjement. Det kan ikke bli verre enn det er nå, sier Jesper Mathisen til VG.

Han er knallhard da VG ber ham om å beskrive situasjonen klubben har befunnet seg i de siste årene.

– I mine øyne har Start vært best på én ting. Det er å drive en klubb feil. Det har de klart å vise alt og alle. De færreste har forstått hva som har skjedd på Sør Arena, men de skal være glade eierne kom inn. Om ikke hadde klubben vært konkurs, understreker han.

Han får støtte av Eurosport-ekspert Joacim Jonsson, som går enda lenger.

– Det finnes ikke sidestykke til dette i norsk fotballs historie. Det har vært mye rør andre steder, som i Fredrikstad og Brann, men prisen for den mest udugelige klubbdriften får Start - og det med god margin. Det er nesten imponerende hva de har fått til, sier Jonsson til VG.

Det har ikke vært mye å juble for på Sørlandet de siste årene. Foto: Ned Alley

Men det er flere ting som likevel gjør Mathisen optimistisk. Ansettelsen av Marcussen er en av dem. Han mener direktøren må gjøre store utskiftninger i klubben. Klubblederen vet ikke om det er svaret på problemene.

– Folkene som er her har stor kompetanse, men det har nok vært en slags «koma-periode» her, hvor det har gått i det vante giret. Det viktigste nå er at vi begynner å prestere, sier han, mens han presiserer at de sikter på opprykk - allerede i år.

Da er det å lykkes på overgangsmarkedet som åpner 1. august en nøkkel. Start, med de kontroversielle eierne Start En Drøm AS, i ryggen, har sløst bort utallige millioner av kroner de siste sesongene. Men eierne har også spyttet inn over 40 millioner kroner for å snu det økonomiske underskuddet.

