Borch smadret konkurrentene: – Kroppen koker som bare faen

TOKYO/OSLO (VG) Kjetil Borch (31) var første nordmann som fikk kjenne på OL-varmen i Tokyo. Det endte godt.

Borch hadde full kontroll og er dermed klar for kvartfinale i singlesculler. 31-åringen tok tidlig ledelsen. Deretter både distanserte og parkerte han konkurrentene.

Til slutt passerte han målstreken med tiden 6.54.56. Det var den beste tiden fra samtlige seks heat.

– Det var gøy. Veldig varmt, men også skikkelig deilig å komme i gang i OL, sier Borch til VG.

Han har forberedt seg til OL med drivhus i varme Italia. Det kommer godt med i Japan: For selv om 31-åringen startet allerede klokken 08.30 på morgenen, så er varmen trykkende i Tokyo.

– Når løpet er i gang, så tenker jeg ikke på varmen. Kroppen koker som bare faen. Men jeg var frakoblet kroppen og gjorde bare det jeg skulle, sier Borch mens han står under en parasoll i pressesonen.

Borch og det norske rolandslaget har jobbet for å bli vant med temperaturene under OL:

Etter å ha smadret konkurrentene sine natt til fredag norsk tid, rodde Borch rolig inn til bryggen der han ble servert to våte håndklær fra et isbad. Deretter tok han med seg noen flasker med sportsdrikk mens han rodde en kort runde.

Så bar det over på en sykkel for å rulle ned etter endt dag. Der skulle Borch hatt på seg en isvest.

– Den var litt varm i dag, så det ble bare til at jeg helte på med litt vann og isbiter, sier han til VGs journalist i Japan.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Da hadde det gått halvannen time siden han åpnet gulljakten sin i Tokyo-OL, og fem timer siden han sto opp:

– Jeg står opp klokken 04.50 og det skjærer i hjertet til et B-menneske som meg. Det å legge seg klokken 22 har jeg vel ikke gjort siden jeg var 14 år gammel, men det er en fin anledning til å rydde litt i rutinene, gliser gullhåpet.

Fornøyd trener

Nærmest Borch var greske Stefanos Ntouskos, som passerte målstreken til tiden 6.59.49 i heat nummer to. Borch var med andre ord drøye fem sekunder foran den nest beste under den innledende runden.

I fine forhold under solen på Sea Forest Waterway i Tokyo var Borch drøye 34 sekunder unna verdensrekorden fra 2017.

– Det er typisk første løp i et mesterskap. Det er ikke noe løp igjen før mandag, så det er helt OK å belaste seg i dag, sier landslagstrener Johan Fodin til VG.

1.-3. plass i hvert heat tar seg direkte videre til kvartfinalen 26. juli. Resten må ut i oppsamlingsrunde 24. juli.

Brasils Luca Verthein Ferreira og Ungarns Bendeguz Petervari-Molnar slår følge med Borch fra heat nummer én til kvartfinalen.

Borch vant med hele 9.96 sekunder foran ungarske Petervari-Molnar.

– Han trenger fysisk belastning også, så det hjelper å ligge på 90-95 % belastning gjennom løpet. Vi har forberedt oss lenge. Vi vet at formen kommer krypende dag for dag, sier Flodin.

I heat nummer tre viste en Borch-utfordrer, danske Sverri Nielsen, seg også frem. Han gjorde i liket hed med Borch kort prosess med konkurrentene og vant til slutt med tiden 7.02.88, drøye åtte sekunder bak tiden til Borch.

Borch er et av mange, norske gullhåp under lekene i Tokyo. Han har fra før tatt OL-bronse i dobbeltsculler sammen med Olaf Tufte under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Fredag klokken 13.00 er det duket for åpningsseremoni i OL og da skal også OL-ilden tennes. Men likevel er lekene godt i gang, og Borch var første nordmann i aksjon i den innledende runden.

Senere natt til fredag skal også Olaf Tufte begynne på sitt syvende og siste OL når han skal ut i dobbeltfirer klokken 04.30.

