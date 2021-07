Rodal: – Jakob Ingebrigtsen presser frem en endring

TOKYO (VG) OL-mester Vebjørn Rodal tror friidretten blir tvunget til å gjøre endringer som gjør det mulig for Jakob Ingebrigtsen (20) å løpe både 1500 og 5000 meter i mesterskap.

SUPERLØP: Jakob Ingebrigtsen etter kanontiden på 5000 meter i Firenze i juni 2021. Han noterte 12.48.45. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Onsdag kom nyheten om at Sandnes-løperen har besluttet at han kun løper 1500 meter under OL i Tokyo. Han er kvalifisert også for 5000 meter, men tidsprogrammet i OL har hele tiden vanskeliggjort en dobling.

– Programmet er tilpasset de som vil løpe både 5000 og 10.000 meter. Men det er det ikke så mange som gjør lengre. Jakob Ingebrigtsen presser frem en endring av dette – godt hjulpet av et par andre karer, sier Vebjørn Rodal til VG. Han er i Tokyo som NRK-ekspert.

– Ting har utviklet seg i friidrett. Nå er det mer aktuelt å doble på 1500 og 5000 meter. Det er flere profiler som kan gjøre det, ikke bare Ingebrigtsen.

Spanske Mohamed Katir har kommet for fullt i år. Stewart McSweyn fra Australia er en annen som er aktuell for en slik dobbel. Samtidig er det veldig få som dobler på 5.000 og 10.000 meter lenger, sier Rodal.

Les også Dette kan vi forvente av Norge – tror på ni medaljer

– Derfor tipper jeg at tidsskjema blir endret allerede til neste års VM.

Hans kollega Jann Post sier at det har «ligget i kortene» at Jakob Ingebrigtsen ville løpe bare 1500 meter i OL.

– Men jeg tenker at man har holdt muligheten åpen. Han er en type som gjennom hele karrieren har konkurrert veldig mye og har gjort kombinasjoner som man kanskje ikke har tenkt har vært mulig fra veldig ung alder.

– Jeg tror kanskje at Jakob tanken om å doble lengre enn pappa Gjert, men den kombinasjonen er ikke god nå som tidsprogrammet er slik. Dobling kunne ha hindret et toppresultat.

– Men er Jakob Ingebrigtsen best på 1500 eller 5000 meter?

– Jeg tror gullmuligheten er bitte litt større på 5000. Han har i år bevist at han kan slå alle på 5000. Men samtidig: hvis han er litt «off», så kan han bli nummer seks. Jeg tror medaljemuligheten er større på 1500 meter, men kanskje gullmuligheten litt mindre fordi Timothy Cheruiyot er så god, sier Jann Post – men legger til at han tror Jakob Ingebrigtsen kan være god for å vinne også på 1500 meter.

– Jeg tror det er 1500 meter som får Jakob Ingebrigtsen opp om morgenen for å trene hardt. Derfor er det riktig å gå for det. Han har i ti år vært innstilt på å ta OL-medalje på 1500 meter. Det kommer nok mesterskap senere der det blir mulig å kombinere 1500 og 5000 meter.

Les også Busskø stoppet Warholm fra å se OL-arenaen

Jann Post mener at erfaringen fra VM i Doha også bidrar til avgjørelsen:

– De lærte i Doha at det kostet litt for Jakob, både mentalt og fysisk.

Ingebrigtsen løper forsøk på 1500 meter den 3. august kl. 02.05 norsk tid, deretter semifinale den 5. august kl. 13.00 og finale den 7. august kl. 13.40.

Forsøkene på 5000 meter går fra kl. 13.00 den 3. august og deretter finale den 6. august kl. 6. august kl. 14.00.

Finalen på 5000 meter går altså dagen før finalen på 1500 meter.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 06:27