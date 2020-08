Mukiele sklir og mister ballen til Di María, som leverer sin andre målgivende pasning for kvelden. Innlegget hans styres i mål av Bernat via keeperen.

Mål for Paris St Germain!

Forsberg fyrer fra langt hold. Svenskens avslutning går over.

Innoverskrudd. Går via Marquinhos og ut til ny corner.

Mål for Paris St Germain!

Neymars frispark treffer stolpen! Helfrekt forsøk av superstjernen. Keeper Gulacsi tar et steg ut fordi han forventer et innlegg, men ballen smelles mot nærmeste hjørne og treffer utsiden av stolpen.

25′ DEL