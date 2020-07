Ny sjanse for Mané! Prøver å legge den lavt i lengste hjørne, men denne gangen får Martinez avverget.

Mål for Liverpool!

En litt småtam innledning på denne kampen. Det er tydelig at Liverpool har sikret gullet, hvis ikke hadde intensiteten vært en helt annen.

Robertson svinger et nytt frispark inn, men det er en Arsenal-spiller som er først på den.

Mohamed Salah spiller sin 150. kamp for Liverpool i kveld. Ingen tvil om at det har vært en suksesshistorie.

Robertson får slått inn fra venstre og ballen går via et Arsenal-bein og nesten frem til Salah i boksen.

Arsenal som tar kontroll over ballen fra start og gjør seg kjent med kula. Definitivt det laget som har mest å spille for i kveld.

Etter en kort markering for Black Lives Matter-bevegelsen, sparkes kveldens kamp i gang i London.

