Norge søker håndball-VM for menn i 2025 – sammen med Danmark og Kroatia

Norge kommer trolig til å søke om å få arrangere håndball-VM for menn i 2025, sammen med Danmark og Kroatia, skriver Bergensavisen.

For mindre enn 40 minutter siden

Norge vil trolig søke håndball-VM for menn i 2025. Åserud, Lise / NTB scanpix

NTB

– Vi har kommet såpass langt at vi er enige om hovedtrekkene i en modell for gjennomføring, inkludert fordeling av mesterskapet, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund til avisen.

Generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud. Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Langerud sier at målet er å sende en felles søknad sammen med Kroatia og Danmark. Planen er at Norge skal arrangere to innledende grupper, en gruppe i hovedrunden, en kvartfinale, en semifinale og finalen.

– Sånn sett er Norge hovedarrangør, sier Langerud til BA.

Eventuelle arenaer er ikke bestemt, men Bergen, Sotra, Lillehammer, Trondheim, Drammen og Oslo er aktuelle arrangørsteder.