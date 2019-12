Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av Champions League

Romelu Lukaku fråtset i sjanser mot gruppevinner Barcelona, men scoret bare én gang. Inter tapte 1–2 og er ute av Champions League. Borussia Dortmund gikk videre.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Barcelona-keeper Neto redder en av Romelu Lukakus mange store sjanser i Champions League-kampen tirsdag. Inter tapte 1–2 hjemme og er ute av turneringen. Foto: Foto: Luca Bruno, AP / NTB scanpix

NTB

FC Internazionale – Barcelona 1–2

Inter jaget et avgjørende mål på 1–1 i sluttminuttene, men i stedet kontret Barcelona inn seiersmålet.

Tabelljumbo Slavia Praha hadde en stund 1–1 i Dortmund, og med det resultatet i begge kamper ville Inter vært videre til sluttspillet. Julian Brandt sendte den tyske klubben foran for godt, og da trengte Inter seier over et Barcelona-lag som i stedet la på til 20 gruppekamper uten tap i Champions League.

Lautaro Martínez, som var meget god for Inter, trodde en kort stund at han hadde sendt Inter videre da han i det 73. minutt tok ned et fremspill på brystet og feide ballen i mål, men han ble korrekt avblåst for en hårfin offside. Sju minutter senere profitterte Lukaku på offsideposisjon da han pirket ballen i mål, og Inter-fansen satte igjen scoringsjubel i halsen.

I stedet scoret den 17-årige innbytteren Ansu Fati vinnermålet for Barcelona i det 87. minutt. Han ble dermed tidenes yngste målscorer i turneringens historie.

Ansu Fati ble tidenes yngste Champions League-målscorer. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS / NTB scanpix

Reservepreget

Barcelona var allerede gruppevinner og reiste til Milano med et ungt og urutinert lag. Lionel Messi, Gerard Piqué og flere andre førstevalg ble fritatt fra reisen, andre mistet kampen på grunn av skade.

Ernesto Valverde sendte sitt lag på banen i en uvant formasjon med tre midtstoppere og så sine reserver bidra til en svært severdig forestilling på San Siro.

Lukaku viste seg frem nesten helt fra start. Før det var spilt sju minutter knallet han ballen i mål, men var korrekt vinket av for offside. Noen minutter senere vendte han elegant bort Samuel Umtiti med en skuddfinte, men fikk ballen litt for langt fra seg, og Clément Lenglet fikk blokkert avslutningen.

Cristiano Biraghi viste seg også frem med en knallskudd som ble reddet av Barcelona-keeper Neto.

I stedet var det Barcelona som scoret midtveis i første omgang. Antoine Griezmann slo et smart fremspill som tilsynelatende ble sendt videre av Arturo Vidal til en offsideplassert Carles Pérez, som scoret. TV-bildene viste at det var Inter-forsvarer Diego Godín som i duell med Vidal sendte ballen videre, og dermed var målet helt greit. Dortmund ledet allerede sin kamp, og Inter virket langt fra avansement.

Lenglet burde ha doblet ledelsen da han fikk skyte upresset etter hjørnespark, men stopperens avslutning gikk utenfor.

Les også Haaland om de misbrukte sjansene: – Det er blytungt

Små marginer

I stedet ble det 1–1 rett før pause. Martínez var sterk da han skjermet ballen med Jean-Clair Todibo i ryggen og dyttet den ut til Lukaku, som med strak vrist sendte i vei et skudd som endret retning på Umtitis legg og forsvant inn i hjørnet.

Sekunder senere utlignet Slavia i Dortmund, og plutselig var Inter oppe på 2.-plassen.

I det 61. minutt kunne Lukaku ha trygget den da han fikk skyte fra kort hold ansikt til ansikt med keeper, men Neto sto i veien.

Sekunder senere kom meldingen fra Dortmund om at Brandt hadde scoret for hjemmelaget, og Inter hadde igjen kurs mot Europaligaen. Ansporet av trener Antonio Conte jaget Inter scoringen som ville løftet laget forbi Borussia Dortmund på innbyrdes oppgjør, men laget maktet ikke å få ballen i mål på reglementært vis, og dermed ble det bare nesten for Milano-klubben.

Selv med et reservepreget lag fullførte Barcelona nok et ubeseiret gruppespill med seier.