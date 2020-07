NRK og TV 2 deler på skirettigheter i Norge

NRK og TV 2 deler alle verdenscuprenn på ski i Norge mellom seg i fem år fra 2021. Dermed forblir noe av skisporten åpen for alle.

Olav T Sandnes, konsernsjef og sjefredaktør for TV 2, og Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, presenterte onsdag et samarbeid om tv-rettighetene for skisport. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

– Jeg er veldig, veldig godt fornøyd. Det er en veldig viktig avtale, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Norges Skiforbund har solgt rettighetene til alle skirenn som arrangeres i Norge til NRK fram til 2026. NRK og TV 2 er i sin tur enige om å dele på å sende verdenscuprenn som arrangeres her i landet.

De tre partene møttes bare et svev unna Holmenkollbakken onsdag for å skrive under på avtalen.

Det betyr at norske TV-seere får gratis tilgang til alle verdenscuprenn på ski som arrangeres i Norge, samt norske mesterskap og andre nasjonale konkurranser. I dag arrangeres det verdenscupkonkurranser i alpint, hopp, kombinert, langrenn og telemark i Norge.

– NRK kommer til å beholde plassen som den viktigste formidleren av norsk og internasjonal vintersport, slår Eriksen fast.

Erik Røste, president i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund, Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, og Olav T Sandnes, konsernsjef og sjefredaktør for TV 2 presenterte et samarbeid om tv-rettighetene for skisport. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Tapte for NENT Group

I april 2019 sikret NENT Group seg rettighetene til å vise verdenscup og ski-VM fra 2021/22-sesongen. Dette var rettigheter Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde kontroll på. NRK strakte seg lenger enn noen gang, men måtte gi tapt i budkrigen.

Men at avtalen som nå er inngått er et plaster på såret, avkrefter Eriksen.

– Nei, det er det absolutt ikke. Vi sa den gangen da NENT fikk FIS-avtalen at vi fortsatt har store ambisjoner om å bygge et godt vintertilbud og beholde posisjonen som den viktigste formidleren av norsk vintersport. Og det gjør vi nå, sier kringkastingssjefen, samtidig som han kommer med nyheten om at kanalen også har kjøpt rettighetene til Ski Classics.

Også president Erik Røste i Norges Skiforbund jubler.

– Avtalen sikrer at norske skirenn blir vist på allmennkringkasterne, en TV-produksjon i verdensklasse gjennom det NRK skal levere, og bred og god distribusjon til utlandet. Og det er viktig for både vår posisjon og vårt omdømme som verdenscuparrangør, sier Røste.

Fordeler før sesongstart

NRK samarbeider med TV 2 om flere TV-rettigheter, og partene er enige om at de to kanalene vil fordele verdenscupkonkurransene mellom seg.

Fordelingen skal skje i god tid før sesongstart hvert år. NRK har i tillegg rettighetene til alle øvrige nasjonale renn, som sesongåpningen og NM i ulike disipliner, skriver skiforbundet i en pressemelding.

– Sola skinner i dag, og det er det en grunn til. Vi er veldig, veldig glad for å kunne jobbe sammen med NRK med formidlingen av skisporten i Norge. Det ser vi fram til. Vi har et kjempebra samarbeid med NRK fra fotball-EM og VM, og det skal vi bygge videre på, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Fakta De viktigste TV-rettighetene innen sport: Dette er de viktigste sportsrettighetene i Norge hos TV-konsernene NRK, Nent Group, TV 2 og Discovery og deres varighet: NRK: Fotball: * NM, Toppserien og landskamper for kvinner til 2021. * VM for menn og kvinner til 2022 (delt med TV 2). * EM for menn og kvinner til 2022 (delt med TV 2). Friidrett: * VM til 2023. * EM til 2027. * Diamond League til 2024. Svømming: * VM til 2021. * EM til 2024. Sjakk: * VM i lang-, lyn- og hurtigsjakk til 2026. OL: * Radiorettigheter til 2024. * Paralympics til 2020. Ski: * VM nordiske grener til 2021. * VM skiflyging til 2024. * Verdenscup i nordiske grener og alpint til 2021. *Verdenscup i nordiske grener og alpint som arrangeres i Norge fra 2021 til 2026 (deles med TV 2) * Alt av verdenscuprenn under FIS i Østerrike til 2024. * NM langrenn, hopp, kombinert og alpint * Langsløpscupen Ski Classics til 2026. Skiskyting: * Alt av VM og verdenscup til 2022. Nent: Fotball: * Engelsk Premier League fra 2022 til 2028. * Engelsk FA-cup til 2024. * Engelsk ligacup til 2022. * En rekke europeiske ligaer, deriblant 1. Bundesliga, til 2021. * Champions League til 2021. Håndball: * VM til 2025. * EM til 2026. * Champions League til 2023. Ishockey: * VM til 2023 Motorsport: * VM i formel 1 til 2021. Ski: * Verdenscup i nordiske grener, alpint, snowboard og fristil fra 2021 til 2026. * Ski-VM i 2023 og 2025. Skøyter: * Alt av verdenscup og mesterskap til 2023. Amerikansk idrett: * Rettigheter NHL (2021), NFL (2022) og MLB (ukjent varighet). TV 2: Fotball: * VM for menn og kvinner til 2022 (delt med NRK). * EM for menn og kvinner til 2022 (delt med NRK). * EM- og VM-kvalifisering menn til 2021. * Engelsk Premier League til 2022. * Deler av Champions League for menn. * Europaligaen til 2021. Håndball: * Norsk serie samt firenasjonersturneringer med Norge til 2022. Ishockey: * Norsk eliteserie til 2024. Ski: * Verdenscup i nordiske grener og alpint som arrangeres i Norge fra 2021 til 2026 (deles med NRK etter avtale) Sykling: * VM landevei til 2023. * Tour de France (delt med Discovery) og diverse klassikere og andre ritt til 2023. Discovery: Fotball: * Norsk eliteserie og 1. divisjon til 2022. Golf: * PGA-touren til 2030. Motorsport: * Rally-VM til 2020 OL: * OL til 2024. Sykling: * Tour de France (delt med TV 2), Giro d'Italia (til 2020), Vuelta a España og en rekke andre sykkelritt. Tennis: * Alt av turneringer til 2023. Les mer