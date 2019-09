Iransk kvinne satte fyr på seg selv i protest: Forsker tror oppmerksomheten kan føre til endringer i landet.

FIFA har involvert seg i saken som har engasjert en hel verden. Flere krever at iranske myndigheter endrer omstridt lov.

Rundt 100 kvinner fikk se på Iran spille vennskapskamp høsten 2018. Vahid Salemi / TT NYHETSBYRÅN

Forrige uke satte iranske Sahar Khodayaris fyr på seg selv da hun ble dømt til seks måneder fengsel for å ha sneket seg inn på en fotballkamp i Teheran forkledd som en mann.

Tidligere denne uken døde hun av skadene.

I Iran er Khodayaris blitt kjent som «blue girl», etter fargen på draktene til hennes favorittlag Esteghlal.

Nå sender FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) en delegasjon til Iran. Det er Norges Fotballforbund (NFF) positive til.

– NFF er glade for at FIFA nå sender en delegasjon til Iran, og NFF forventer at FIFA er klar i sin tale overfor myndighetene i landet, opplyser Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Fotballforbundet.

– Utestengelse kan være effektivt

Marianne Hafnor Bøe er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun tror at internasjonalt press på Irans myndigheter kan føre til endringer.

Forsker: Marianne Hafnor Bøe. Privat

– Jeg tror at internasjonal oppmerksomhet, som det vi ser nå etter denne saken, er til stor hjelp. Ellers er det viktig å støtte iranske aktivister i deres arbeid for kvinners rettigheter og kjønnslikestilling. Iranske aktivister har i en årrekke arbeidet mot forbudet mot kvinner på landets fotballstadioner, men også mot øvrig kjønnsdiskriminering i landet. Fotball er svært populært i Iran, så dersom FIFA skulle true med utestengelse fra internasjonale mesterskap vil det trolig være effektivt, sier Bøe.

Bakgrunnen for forbudet er at det ikke blir ansett for å være sømmelig at kvinner kan se menn spille fotball i kortbukser.

Forbudet mot kvinner på fotballkamp ble innført i 1979, etter at Iran ble erklært som islamsk republikk.

– Loven er et uttrykk for landets strenge kjønnssegregering, som blant annet kommer til uttrykk i at det er strenge kleskoder for kvinner og for hva slags omgang som er tillatt mellom kjønnene. Bakgrunnen for forbudet er at det ikke blir ansett for å være sømmelig at kvinner kan se menn spille fotball i kortbukser.

– Er loven omstridt i Iran?

– Den er veldig omstridt. I 2006 ble det gjort forsøk av landets daværende president på å oppheve loven, men den ble gjeninnført av Irans øverste leder Ali Khamenei etter kort tid. Iranske kvinnerettighetsaktivister har også i lang tid protestert mot forbudet, og har ført egne kampanjer for å få fjernet denne loven.

Dette banneret ble vist frem under fotball-VM i Russland i fjor. Dylan Martinez / REUTERS

– Utrolig trist

Yngve Haavik i NFF synes det er utrolig trist at en kvinne, i 2019, blir ilagt fengselsstraff for å se en fotballkamp.

– Det bryter med alt det vi ønsker at fotballen skal stå for, nemlig at vår idrett skal være inkluderende og åpen for begge kjønn. Enten man ønsker å være spiller, tilskuer, trener, dommer eller leder. Når kvinnen i tillegg velger å tenne på seg selv på grunn av den uverdige behandlingen hun fikk, så er det ikke bare trist. Det er dypt tragisk, fortsetter han.

Onsdag fortalte en talsperson for det internasjonale forbundet at en FIFA-delegasjon om kort tid ville være til stede i Iran. Der skal de se på forberedelsene til at kvinner tillates å være tilskuere i VM-kvalifiseringskampen mot Kambodsja 10. oktober.

I 2017 fikk iranske kvinner se en treningskamp mot Bolivia.

– Dette begynnende fremskrittet har tilsynelatende stoppet opp. Hvorfor?

– Det skyldes at konservative og reformistiske krefter ser veldig ulikt på saken. Det var reformister som sto bak initiativet om å la noen få utvalgte kvinner se kampen mot Bolivia. Når dette ikke førte videre, skyldes det at det er de konservative, som støttes av Khamenei, som har siste ordet i saken, sier Marianne Hafnor Bøe.

Reaksjoner blant spillere

Flere fotballspillere har reagert på hendelsen i Iran.

Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen sier til TV 2 at det som har skjedd, er forferdelig.

– Det er bare fotball og det skal være for alle. Ord blir for få her. Det at hun trosset forbudet mot å gå på kamp viser et mot og styrke jeg bare kan beundre. Hun gikk i døden for å få se en fotballkamp live. Det er så uvirkelig, sier hun.

Landslagskaptein Maren Mjelde sier til TV 2 at hun forventer handling etter Khodayaris død.

– Jeg synes det er helt forferdelig rett og slett. Det er tragisk at dette er noe som faktisk skjer i 2019. Fotball burde være for alle i alle land. De som har makten og myndigheten til å gjøre noe med dette, må handle med én gang.

Manchester United- og Frankrike-stjerne Paul Pogba viste sin støtte til hennes familie på Twitter.

Også de to svenske fotballstjernene Hedvig Lindahl og Kosovare Asllani har uttrykt støtte på Twitter.