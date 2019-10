39 små hundredeler av livet irriterer Amalie Iuel: – Er så lei av at de ikke er på min side

Når Amalie Iuel (25) går inn i sitt tredje VM, bruker hun hundredelene som ikke har vært på hennes side så langt i karrieren som motivasjon.

Amalie Iuel vil ha marginene på sin side denne gangen. Morten Uglum

For mindre enn 50 minutter siden

80 milliarder hundredeler.

Tallet står for tiden som har gått siden Amalie Iuel ble født, til hun står på startstreken i forsøksheatet på 400 meter hekk i VM i Doha tirsdag ettermiddag.

Nærmest hele livet har Iuel kjempet mot sekundene og hundredelene. For 25-åringen kan ikke klokken gå tregt nok, men i de internasjonale mesterskapene har den så altfor ofte gått for fort.

– Jeg er så lei av de små hundredelene som ikke er på min side. Det har vært én hundredel fra «ditten og datten», sier hun og fortsetter:

– Om det er EM-finale, VM-semifinale eller OL-semifinale, så er det alltid de små marginene.

Les også VM-medaljen glapp for Jakob Ingebrigtsen: – Jeg ga alt jeg kunne

Fakta Amalie Iuel Alder: 25 år (født 17. april 1994) Klubb: IL Tyrving. VM-øvelse: 400 meter hekk. Personlig rekord: 55,15 sekunder (norsk rekord) Meritter: Seks NM-gull. Kilde: NTB

Marginene som har gått imot

Siden Iuel med et nødskrik fikk norsk pass i tide før VM i 2015, har hun deltatt i fem større internasjonale mesterskap.

Hekkekonkurransen i 2015 startet på verst tenkelig vis: En nervøs Iuel føk ut fra startblokkene, men smalt høyrekneet inn i første hekk og kom ut av rytmen. I mål var hun likevel kun 12 hundredeler fra semifinaleplass.

I 2016 kom hun til sin første, og eneste, mesterskapsfinale i EM. Der havnet hun på en sjetteplass. I OL i Rio var hun igjen på feil side av hundredelene, kun 20 av dem manglet fra semifinaleplassen.

I London-VM året etterpå slo hundredelsforbannelsen til for alvor. I et meget tett forsøksheat havnet hun ett hundredel bak Yadisleidy Pedroso og Meghan Beesley. De to gikk videre til semifinalene. Iuel var nok en gang ute.

Les også Warholm ble slått gang på gang. Vendepunktet kom da han tok et oppgjør med seg selv.

Iuel er på plass i Doha. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Da Iuel skulle ta seg til sin andre strake EM-finale i Berlin i fjor, kom hun på tredjeplass i semifinalen med tiden 55,81. Tiden var seks hundredeler for sakte, og ville holdt til en ny sjetteplass i finalen.

Totalt har Iuel manglet 39 hundredeler fra å nå én finale og tre semifinaler når det gjelder som mest.

– Det viser at det er en brutal sport vi driver med, hvor de små marginene betyr alt. Det kan skille en vinner fra en taper. Jeg håper de hundredelene kan være på min side for en gangs skyld, sier hun litt oppgitt.

– Det høres ut som det er hundredeler som har irritert deg?

– Ja, er du gal? Leif (Olav Alnes, trener, journ.anm.) sier «heller ett hundredel, enn ett sekund», men det er noe med det å vite at du er så nærme og at det ikke går igjen og igjen. Det er frustrerende, men det gjør at man blir enda mer motivert og sulten til å oppnå de resultatene.

23.08.2015 – 12 hundredeler: I VM i Beijing snublet Iuel fra en semifinaleplass i den første hekken. Vidar Ruud / NTB scanpix

09.07.2016 – finale: I EM i Amsterdam kunne Iuel juble for sin eneste internasjonale mesterskapsfinale etter at hun tok annenplassen i semifinalen. Heiko Junge / NTB scanpix

16.08.2016 – 20 hundredeler: Iuel ser skuffet opp på resultatlisten under OL i Rio etter sitt forsøksheat. Sjetteplass og tyve hundredeler fra semifinaleplass var fasit. Vidar Ruud / NTB scanpix

07.08.2017 – 1 hundredel: I VM i London røk semifinalen med minst mulig margin. Kun ett hundredel manglet hun fra å ta seg videre i konkurransen. Heiko Junge / NTB scanpix

08.08.2018 – 6 hundredeler: Iuel hadde en stund billett til finalen under EM i Berlin ettersom hun løp i det første heatet. Til slutt havnet hun seks hundredeler fra en finaleplass. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fikk knekk da hun begynte å tape som ungdom

Da Iuel så smått startet på livet som friidrettsutøver da foreldrene sendte henne på Nadderud stadion som niåring, ble det raskt klart at hun hadde et spesielt talent.

Som barn ble hun vant til å vinne det meste hun stilte opp på, men etter noen år kom den første motgangen.

– Da begynte disse jentene å komme i puberteten ganske mye tidligere enn meg, og da ser du ofte et løft i prestasjonene.

For en purung Iuel var det frustrerende å ikke lenger krysse mållinjen først.

– Det var en liten knekk der, innrømmer hun.

Les også Amalie Iuel smalt til med kjempeløp i EM

Likevel fortsatte Iuel å kjempe. Etter hvert tok hun igjen de andre i utviklingen, og var igjen øverst på seierspallen. Fortsatt smerter det de gangene hun ikke vinner, og igjen siterer hun sin trener Leif Olav Alnes:

– Han sier at «Å vinne er en vane, men uheldigvis for noen personer også å tape». Det skal aldri bli en vane.

– Hva er å vinne for deg i VM?

– Jeg synes det å se personlig fremgang er en seier i seg selv. Det betyr at du har aldri vært så god som du er nå. Hvis jeg hadde perset og satt norsk rekord, ville det vært veldig gøy. Jeg tror også at jeg hadde vært veldig fornøyd hvis jeg kom til en eventuell semifinale.

– Hvis du måtte velge: Personlig rekord eller en semifinale?

– Jeg tror jeg ville valgt å ..., sier hun og drar på å’en i det hun tenker seg om.

– Perse.

Ingen konkurranser på halvannen måned

Når Iuel tirsdag klokken 16.30 går ut på tartandekket på Khalifa International Stadium for sitt innledende heat på 400 meter hekk, er det halvannen måned siden sist hun konkurrerte.

Frem til den lange treningsperioden, først i Oslo så to uker i Doha, konkurrerte Iuel mye. Og hun leverte også oppløftende resultater.

2. juni satte hun ny norsk rekord på favorittdistansen 400 meter hekk i Polen på 55,15. To måneder senere satte hun mesterskapsrekord under NM på Hamar på 400 meter både med og uten hekk. I EM for lag bare en uke senere var hun igjen under 56-tallet og vant på tiden 55,80.

– Det er selvfølgelig gøy å ta med seg seierne og mesterskapsrekordene, og det er deilig å vite at man kan prestere når det gjelder. Det er den godfølelsen man må ta med seg, sier hun.