Løp syvfjellsturen på under tre timer

Stian Angermund-Vik satte ny rekord over de syv fjellene.

02:59:29 ble tiden Stian Angermund-Vik løp 7-fjellsturen på lørdag morgen. Her løper han de siste meterne over målstreken. Foto: Aurora Berg

Klokken 07.00 lørdag bega Stian Angermund-Vik seg ut på 7-fjellsturen for andre gang denne uken.

Da han gikk turen på tirsdag, kjente han at formen var god, og satte seg et mål.

På lørdag skulle han løpe turen igjen, denne gangen på under tre timer. Det er betydelig kortere tid enn hans forrige rekord på 3 timer og 26 minutter.

– Målet er å klare det på maks 02:59:59, så han er under tretimers grensen, sier Dag-Henry Nilsen.

Han, Henrik Angermund og Trygve Andersen filmet og heiet på Angermund-Vik hele veien, men plasserte seg i Marken kort tid før han løp inn på plassen.

31 sekunder igjen

Når det er ett minutt og ti sekunder igjen på klokken, ser Nilsen at Angermund-Vik kommer løpende langs Kong Oscars gate.

39 sekunder senere passerer han målstreken, og har nådd målet med 31 sekunder å gå på.

– Det var kjempedeilig, sier Angermund-Vik fornøyd når han har fått pusten tilbake.

Han forteller at han lå foran skjemaet hele veien til Fløyen, men mistet da de ekstra minuttene.

– Jeg hadde håpet oppe hele veien, så det var utrolig gøy å komme i mål og ha klart det.

Feirer med is

Angermund-Vik har løpt syvfjellsturen flere ganger, og har en klar formening om hvilken del som er verst.

– Asfaltveien fra brushytten, den er seig. Det var det verste å komme seg gjennom, forteller han.

Med et vel gjennomført løp og ny rekord, har Angermund-Vik allerede bestemt seg for hvordan han skal feire bragden.

– Jeg fikk en ismaskin i bursdagsgave for et par år tilbake, så jeg skal lage litt hjemmelaget is og kose meg med det.

Årets offisielle 3/4/7-fjellstur er for øvrig utsatt fra 31. mai til 13. september.