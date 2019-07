På tredje sesong på rad blir det ikke mesterligaspill på Premier League-klubben Arsenal. Det får supporterne til å rase mot klubbeier Stan Kroenke.

16 organisasjoner, magasiner og nettsteder med Arsenal-supportere har gått sammen for å uttrykke sin misnøye mot den amerikanske klubbeieren.

– Som Arsenal-supportere har vi med frustrasjon sett at lagets prestasjoner har blitt svakere de siste årene, lyder det i den felles uttalelsen.

– Da Stan Kroenke kjøpte aksjer i Arsenal, hadde klubben nettopp spilt sin første finale i mesterligaen. Tolv år senere skal Arsenal spille europaligaen for tredje år på rad.

Europaligaspill

London-klubben var et fast innslag i mesterligaen fra 1998 til 2017, men klubben har måtte ta til takke med europaligaspill som følge av svakere resultater.

I hjemlig liga har rødtrøyene endt utenfor topp fire de tre siste sesongene.

– Fansen har aldri følt seg mindre verdsatt, og det har aldri blitt lyttet mindre til oss. Vår klubb virker som et investeringsverktøy formet av eierens uttalelser om at han ikke kjøpte Arsenal for å vinne trofeer. Det er trist at en klubb som Arsenal har en så passiv eier, uttaler supporterne.

I mai kunne rødtrøyene sikre etterlengtet mesterligaspill ved å vinne europaligaen, men i finalen ble det 1-4-tap mot byrival Chelsea.

Vant treningskamp

Kroenke kjøpte sine første aksjer i klubben i 2007 og fortsatte å øke sin aksjeandel til han fikk fullt eierskap over rødtrøyene i 2018. Han eier også flere idrettsklubber i hjemlandet USA.

Et av lagene Kroenke eier, er Colorado Rapids. Natt til tirsdag norsk tid innledet Arsenal sesongoppkjøring med treningskamp mot MLS-klubben. Bukayo Saka (17), James Olayinka (18) og Gabriel Martinelli (18) sikret 3-0-seier for Arsenal.

London-klubbens neste treningskamp er mot Bayern München torsdag.