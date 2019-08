Verdensmester Jarl Riiber og hans nye lagkamerater øver på noe som skal gi uttelling om 2,5 år.

– Vi har liten erfaring med høyde og er nødt til å trene på det. Derfor er vi her, sier hovedtrener Peder Sandell.

Han har tatt med seg fem av landslagets syv utøvere opp på 2100 meters høyde i Park City i USA. Det var der, i Utah, at OL ble arrangert i 2002. Det amerikanske kombinertlandslaget har sin basepå dette vintersportstedet.

Jørgen Graabak måtte være hjemme på grunn av en vond akilles, mens Magnus Krog er hjemmeværende da familien venter sitt andre barn.

Disse to har erfaring med høydetrening, men noen av de ferskeste i landslagstroppen er debutanter på slike tre ukers samlinger.

– Alt gjøres med tanke på OL i Beijing i 2022, opplyser Sandell.

Han er ny hovedtrener etter at Kristian Hammer takket for seg etter VM-sesongen, og har ansvaret for langrenn. Tom Hilde er hopptrener, mens sportssjef Ivar Stuan har tatt på seg flere oppgaver.

Bakke i høyden? En sjeldenhet

Årsaken til at gjengen valgte å dra til fjellene i USA, er at det ikke er flust av hoppbakker i høyden. Det finnes én i Tyrkia, og en annen i franske Courchevel, men anlegget i Park City egner seg best. I de bakkene sanket spesialhopper Simon Ammann to gull for 17 år siden.

Beijing må nødvendigvis få hoppbakker til sitt OL, men de er foreløpig ikke påbegynt.

– Det viktigste nå er ikke å få høydeeffekt. Den vil i så fall bare bli en bonus. Det handler om å akklimatisere seg til høyden på en fornuftig måte, med tanke på OL. Alt vi gjør blir dokumentert. Vi må ha mer erfaring, sier Sandell.

For det føles annerledes å hoppe i høyden enn i lavlandet. Utøvere sier at det er oppleves tyngre, som om det er bakvind hele tiden. Derfor er det viktig å bli kjent med kroppen sin og hvordan den reagerer. Det krever øvelse og tid.

Kombinertlandslaget

Nye utøvere inn

Utskiftningene på laget har vært stort. De siste årene har veteraner som Håvard Klemetsen, Mikko Kokslien, Magnus Moan og Jan Schmid lagt opp. De hadde mye erfaring med trening i tynn luft. Nå skal den nye generasjonen hente inn kunnskap på dette feltet.

Kombinert har sterk støtte og god hjelp fra Olympiatoppen, som kan mye om høydetrening.

Snittalderen i landslaget er 23 år. Det er veldig mange år siden den var så lav. Derfor håper sportssjef Ivar Stuen at Norge har et lag som kan holde på i mange år fremover. Og det at gjengen er i høyden nå, egner seg ypperlig for å teste ut ting.

– Jeg vet at Jarl er i sitt ess, legger Stuan til.

Den regjerende verdensmesteren benyttet sjansen til høydetrening den gangen for to år siden da skulderen ble operert. Da dro han til Sierra Nevada i Spania og kombinerte trening og rehabilitering.

Fakta: Høydetrening Utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter. I høyden er lufttrykk og oksygeninnhold vesentlig lavere enn i lavlandet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Man kan stimulere høydetrening i lavlandet ved å oppholde seg og/eller trene en viss tid i såkalte høydehus eller høyderom. Kilde: Store Norske Leksikon

Kombinertlandslaget

VM kommer i stor fart

Kommende vinter er det ikke noe mesterskap, men som Stuan minner om:

– VM i Oberstdorf i 2021 kommer rimelig kjapt.

Han mener Norge har et godt utgangspunkt med verdensmester Riiber i front, omgitt av aktive som gjerne vil gi ham kamp. Og selv om nykommerne Einar og Jens Lurås Oftebro har mye å lære, så vartet de opp med flere gode resultater i verdenscuprenn forrige sesong. Espen Dahlhaug Bjørnstad etablerte seg i verdenstoppen. Det lover godt.

Stuan er overbevist når han sier:

– Norge har nå en ung gruppe som er i dytten, med god selvtillit og godt humør.