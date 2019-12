Bekreftet: Bendtner er ferdig i FC København

Den tidligere Rosenborg-spissen får ikke fornyet kontrakten sin med den danske storklubben.

Nicklas Bendtner skal være ferdig i FCK. Foto: PER KJÆRBYE / BILDBYRÅN

Det var den danske avisen Ekstra Bladet som mandag kveld skrev at Bendtner er ferdig i Ståle Solbakkens klubb.

Tirsdag bekreftet FCK nyheten på sin hjemmeside.

– Vi har vært veldig fornøyde med Nicklas og måten han har bidratt i laget, både i garderoben og under trening, sier Solbakken til klubbens nettsted.

Bendtner svarer slik:

– Jeg visste forutsetningene for muligheten FCK og Ståle ga meg. Jeg er blitt behandlet godt av alle i klubben. Selvfølgelig håpet jeg på mer spilletid og kanskje en lengre kontrakt, men jeg respekterer Ståles beslutning. Jeg angrer på ingen måte min tid her.

Spissen kom til den danske hovedstaden etter to og en halv sesonger i Rosenborg. I sin første sesong i Trondheim ble dansken toppscorer i Eliteserien med 19 scoringer. Siden gikk det tyngre.

2. september ble den profilerte spissens valg klart: Bendtner var klar for FC København. Den største klubben i dansk fotball.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om, skrev Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

Returen til barndomsklubben ble imidlertid ingen suksess for 31-åringen. Bendtner fikk ni kamper for FCK i høst. Det ble kun én scoring. Den kom mot Nordsjælland i cupen.

Alt i alt fikk han 406 minutter med spilletid av Ståle Solbakken. Han har ikke vært i troppen de siste kampene, dermed ble Bendtners siste FCK-kamp etter alle solemerker oppgjøret mot Midtjylland 10. november.

Bendtner har i løpet av karrieren spilt i Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK. Han har 81 landskamper for Danmark og 30 mål.

Han forteller nå at han vil vurdere hvilke muligheter han har – både på og utenfor banen.