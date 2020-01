Sjakkforbundet forstår ikke Idrettsgalla-juryens Carlsen-forklaring: – Oppleves urimelig

I høst brøt Magnus Carlsen med eget forbund. Nå gir de ham full støtte i Idrettsgalla-kritikk.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen vant samtlige trofeer under lyn- og hurtigsjakk-VM i romjulen. På idrettsgallaen er han ikke nominert til noen priser. Foto: Maria Emelianova / AP

I starten av november valgte Carlsen å melde seg ut av sjakkforbundet etter at sjakk-kongressen stemte mot en samarbeidsavtale med spillselskapet Kindred.

Nå gir Carlsens tidligere forbund ham full støtte i utblåsningene mot Idrettsgalla-juryen som ikke utnevnte ham til en av tolv kandidater blant «Årets navn».

– Det oppleves på vegne av Magnus som ganske så urimelig. Det handler også litt om sjakkens posisjon i forhold til de andre idrettene, sier sjakkpresident Morten L. Madsen.

– Hvordan oppleves det at sjakken og Magnus blir utelatt fra gallaen?

– Det er veldig overraskende. Det Magnus gjorde i 2019 er bortimot umenneskelig. Det er noe med den relative vurderingen her som man reagerer på.

– Er denne støtten en hånd som strekkes ut fra forbundet?

– Vi har støttet ham og forsøkt å legge til rette på best mulig måte. Han har selv hjulpet oss på sponsorarrangement. Sånn sett kan man si at samarbeidet har vært tettere i det siste enn før, parallelt med at utmeldingen har foregått. Vår dør er alltid åpen for Magnus.

Les mer om saken: Idrettsgallaen står på sitt tross Magnus Carlsens eventyrlige år

Fakta Disse er nominert som «Årets navn» Johannes Høsflot Klæbo, langrenn Karsten Warholm, friidrett Johannes Thingnes Bø, skiskyting Maren Lundby, hopp Anders Mol og Christian Sørum, sandvolleyball Therese Johaug, langrenn Håndballandslaget for herrer Martin Ødegaard, fotball Salum Kashafali, friidrett Erling Braut Haaland, fotball Jakob Ingebrigtsen, friidrett Ada Stolsmo Hegerberg, fotball

Skuffet om valget er politisk

Madsen forteller at han ikke klarer å finne noen naturlig forklaring på hvorfor Carlsen er utelatt fra Idrettsgallaen.

I en kommentar hevdet Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther at grunnen til vrakingen var at Carlsens forsøk på å få gjennom Kindred-avtalen ikke er forenlig med idrettens verdier.

– Det vil overraske og skuffe meg om det er det som ligger til grunn, sier Madsen.

Nyvalgt visepresident i Norges Sjakkforbund Per Kristian Hansen var imot både Kindred-avtalen og Carlsen i sommer. Han har lagt striden bak seg, og er klokkeklar på at Carlsen burde vært nominert.

– Jeg kan ikke se noe annet enn at det går politikk i det på en eller annen måte. Det synes jeg ikke det bør. Han brukte kanskje ikke riktig fremgangsmåte, men ærlig talt: Det er glemt nå, sier Hansen.

Under sjakk-kongressen i fjor sommer stemte medlemmene av forbundet mot en avtale med spillselskapet Kindred. I etterkant meldte Carlsen seg ut av forbundet. Sjakkpresident Morten L. Madsen blir skuffet om det er årsaken til at Carlsen ikke er blant de nominerte til å bli «Årets navn» på Idrettsgallaen. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Usikker på juryens forståelse

På spørsmål om Carlsens aktive standpunkt i den omstridte Kindred-avtalen ble en del av vurderingen i nominasjonsprosessen, svarer juryformann og toppidrettssjef Tore Øvrebø at det er fast praksis å ikke kommentere vurderingene rundt enkeltkandidatur.

Øvrebø viser så til pressemeldingene juryen sendte ut før nyttår. Der sto det blant annet følgende:

«Magnus Carlsen vant VM-gull i hurtigsjakk og lynsjakk i romjulen. Disse prestasjonene vil bli vurdert av juryen for eventuell nominasjon til «Årets navn» på Idrettsgalla 2021. Ettersom idrettsgallaen avholdes første helgen i januar, må juryen avslutte sitt arbeid og offentliggjøre nominasjonene til idrettsgallaen siste uken før jul».

Sjakkpresident Madsen mener på sin side at Carlsen burde vært nominert til «Årets navn» allerede før de to gullene i romjulen etter VM-gull i lynsjakk sist romjul og et helt år som ubeseiret i klassisk sjakk.

– Helt klart. Han er den suverent beste utøveren i en idrett som har 600 millioner utøvere på verdensbasis. Det kan være at de som sitter i juryen ikke nødvendigvis forstår hvor komplisert og vanskelig det er å gjøre det han har gjort over tid. Det snakkes nå om at han kanskje er verdens beste sjakkspiller gjennom tidene.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 17:09 Oppdatert: 3. januar 2020 18:35

Mest lest akkurat nå