Dagbladet lurt trill rundt – gikk fem på Martin Ødegaard-spøk

Real Sociedad meldte lørdag formiddag at Martin Ødegaard skulle videre til Manchester City på lån ut sesongen. Da lot Dagbladet seg lure.

TOPPSAK: I noen minutter meldte Dagbladet at Martin Ødegaard var klar for Manchester City. Foto: Skjermdump

Anders Møllersen

28. desember er nemlig bedre kjent i Spania som «Dia de los Inocentes», deres versjon av aprilsnarr.

Dette hadde imidlertid ikke Dagbladet fått med seg da de hastet på at Ødegaard skulle bytte klubb.

– Det er uheldig å bite på en sånn spøk. Det er kanskje ikke allmennkunnskap at det 1. april betyr for oss er i desember i Spania, men det er bare å beklage. Vi burde kanskje dobbeltsjekka én runde til før vi publiserte. Det er ikke bra, sier Dagbladets sportssjef Fredrik Ø. Sandberg.

Var ikke alene

Etter å ha hatt spøken på toppen av nettsiden sin i noen minutter, ble det saken endret til at det dreide seg om en spøk.

Nettavisen innrømmet at de også lot seg lure. Foto: Skjermdump

– Heldigvis var det en uskyldig greie, og når man går ut for å lure, så er det noen som biter på. Men vi burde dobbeltsjekka. Det er uansett vrient når for eksempel en norsk klubb melder noe tilsvarende 1. april, sier Sandberg.

Dagbladet var ikke alene om å gå på spøken. Nettavisen innrømmet også at de lot seg lure: «Nettavisen var blant mediene som lot seg lure av den første meldingen og videreformidlet den som en reell.», skriver de i sin sak.

Også svenske Expressen meldte om overgangen. Foto: Skjermdump

Også flere utenlandske aviser gjorde det, blant andre svenske Expressen. De endret senere saken sin til at dreide seg om en spøk.

– For en lettelse!

I den falske pressemeldingen til Real Sociedad er det særlig siste setning som gir en pekepinn på at det dreier seg om en spøk. Der står det at grunnen til at Ødegaard skulle til England var spanjolene ville slippe alle «medieoppslag og intervjuforespørsler de neste seks månedene», før de avslutter med følgende utsagn: «For en lettelse!».

Ødegaards neste kamp for Real Sociedad, altså ikke Manchester City, er på nyåret, da La Liga for øyeblikket har en kort julepause.

