Ødegaard stormer mot Champions League etter ny seier

Den norske 21-åringen spilte ikke sin beste kamp i Real Sociedad-trøyen, men kunne likevel smile for tre viktige poeng.

Martin Ødegaard og Real Sociedad gjør det bra om dagen. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Real Sociedad – Real Valladolid 1–0

Hjemmelaget stanget lenge mot bunnlaget, men etter timen spilt satt den. Martin Ødegaard fant lagkamerat Mikel Oyarzabal, som etter et fint veggspill med Joseba Zaldúa, fikk rom på kanten.

Foran mål beveget Adnan Januzaj (25) seg smart og fikk overlistet målvakten med et hodestøt. Den tidligere Manchester United-spilleren ble i lang tid regnet som et av verdens største talenter. Nå har han scoret i to kamper på rad.

Real Sociedad hadde et godt grep om kampen, men slet med å fjerne all tvil. Ødegaard, som tidvis viste frem flere lekre finter, hadde en god mulighet med fem minutter igjen. Han maktet derimot ikke å komme til en avslutning før han ble stoppet innenfor 16-meteren.

– Han mangler litt den skarpheten, kommenterte Strives Magnar Kvalvik.

Bortelaget fikk en stor mulighet to minutter på overtid, men Real Sociedad klarte likevel å sikre 1–0-seieren og tre nye poeng.

Martin Ødegaard nærmer seg Champions League med sitt Real Sociedad. Foto: Heiko Junge

Nærmer seg eliten

Ødegaard og co. fikk for kort tid siden en seriekamp avlyst grunnet en brann i nærheten av hjemmearenaen. Etter fredagens seier mot Valladolid, har de spilt like mange kamper som konkurrentene i den spanske toppdivisjonen.

Etter 25 kamper er fasiten 43 poeng. Det tar klubben opp på tredjeplass på tabellen – à poeng med Atlético Madrid på plassen bak. Frem til Barcelona og Real Madrid på henholdsvis første- og annenplass, er det 12 og 10 poeng.

Det betyr at laget er på vei mot Champions League, verdens gjeveste klubbturnering. De fire beste lagene i ligaen etter endt sesong kvalifiserer seg.

Ødegaard har aldri spilt en gruppespillskamp i turneringen tidligere. Nordmannen står med totalt syv mål for Real Sociedad denne sesongen.