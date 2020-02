Johaug om Kallas slit: – Jeg synes synd på henne

Helg etter helg må Charlotte Kalla stå rakrygget å forklare hvorfor hun ikke lykkes i skisporet lenger.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Skilivet til Charlotte Kalla (til venstre) og Therese Johaug har tatt to vidt forskjellige retninger denne sesongen. Her er venninnene etter lørdagens renn i Östersund. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB-Egil Sæther

Stort sett har den tidligere superstjernen havnet med plassene ti og 15 denne sesongen.

På lørdagens førsteetappe i Ski Tour 2020 ble det 13.-plass. Det var hele 1.33,5 minutter opp til suverene Therese Johaug på 10-kilometeren i fri teknikk med individuell start. Det er utklassing så det holder.

– Jeg synes veldig synd på Charlotte. Hun går renn på renn helg etter helg, og det er liksom rundt topp 15 hun er hele tiden. Hun er langt under der hun ønsker å være og langt under der hun har vært før, sa Johaug da hun ble bedt om å forklare Kallas svake sesong.

Heller ikke på hjemmebane klaffet det for Charlotte Kalla. Svensken endte utenfor topp ti i Ski Tour-åpningen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Lei seg

Det er lett å se at Kalla ikke er seg selv. Hun synes å ha tapt på forhånd. Det er ikke noe sprut over henne, og hun virker rett og slett lei seg.

– Hun sier selv også at det er akkurat på dette nivået hun er. Hun synes ikke at det er rått. Det er vondt å se utøvere som har prestert på toppnivå ikke får det til. Sist vi gikk 10 kilometer skøyting her i Östersund, slo hun Marit (Bjørgen) med nesten 40 sekunder, og jeg var nesten minuttet bak henne. Det var før VM i Falun i 2015. Det er leit å se at en slik god utøver ikke får ut potensialet sitt.

Frida Karlsson fikk det heller ikke til og ble nummer 19 lørdag. Hun var 1.46 minutter bak Johaug. Karlsson hopper av touren etter søndagens 10 kilometer jaktstart i Östersund.

Blander ikke

Hun var svært skuffet etter lørdagens slappe forestilling, men ville gjerne ha gått alt om hun hadde fått. Hun var irritert på det medisinske apparatet for at hun ikke får gå mer enn to distanser i Ski Tour 2020.

Johaug ville si noe om det er en riktig beslutning eller ikke.

– Det legger jeg meg ikke oppe i det hele tatt. Det må Frida ta med sitt støtteapparat og helseteam. Jeg har ingen formening på hva hun bestemmer seg for å gjøre. Jeg må konsentrere meg om meg selv.

Det ble trippelt norsk på Ski Tours første etappe. Therese Johaug (i midten) smiler bredt sammen med Heidi Weng (t.v.) og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Rune Petter Ness

Fornøyd med eget løp

Sveriges beste Ebba Andersson kom nesten minuttet bak Therese Johaug i mål på 4.-plass.

– Tok du «livet av henne» av henne da du tauet på Ebba i Falun forrige helg?

– Hvert løp har sin historie, og fellesstart er fellesstart. I enkeltstart er det kvinne mot kvinne, og hver løpet må kjempe mot seg selv. Jeg synes selv at jeg følte meg mye bedre i dag enn jeg gjorde i Falun.

(©NTB)