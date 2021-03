Solbakken etterlyser «spissere albuer»

MÁLAGA (VG) Ståle Solbakken (53) mener Norge fikk seg en leksjon i tyrkisk kynisme. Nå etterlyser han en endring i landslagets mentalitet.

BLE STRAFFET: Yusuf Yazici og Tyrkia ga Norge og Martin Ødegaard en leksjon i kynisme og effektivitet. Foto: Jorge Zapata / EFE

– Vi ble tatt av et mye mer kynisk og tøffere tyrkisk lag – kall det mentalitet. Det må vi lære av, sier Solbakken til VG.

Han har ikke rukket å bli veldig godt kjent med spillerne sine. De har spilt to kamper, men mesteparten har tilbragt under en uke sammen. Likevel ser Solbakken tendenser til en gruppe som kanskje er for snill:

– Jeg tror det er en veldig fin gjeng det her. En veldig sympatisk gjeng. Kanskje må vi få litt spissere albuer.

På spørsmål om listen legges høyt nok internt, svarer Solbakken:

– Den tror jeg absolutt må høyere.

– Hvordan?

– Det handler om å bygge kultur og snakke sammen. At vi tåler at det blir konkurranse.

– Hvordan skal dere lære av Tyrkias kynisme?

– To ting: Få et bedre kollektivt forsvarsspill. Det er det ene. Det handler ikke bare om bakre firer, men hele laget. Så punkt to: Den «never-say-die»-attityden i og rundt egen boks må bli bli tøffere. Det sier seg selv. Det handler om å blokkere skudd, alt det elementære som nok ligger der, men det må frem.

– Hvordan vil du vurdere spillernes mentalitet?

– Det må jeg finne ut. Det er hele tiden en landslagstreners største problem. At du ikke har dem i det daglige. Det er viktig at vi utvikler tøffheten, mentalitet, at vi klarer å stå imot.

– Du har pekt på Ødegaard og Haaland som ledere. Tar de nok tak, synes du?

– Ja, på sin måte gjør de det. Martin har vært voldsomt aktiv under den samlingen her, fin i garderoben. Erling er en annen type. Han er mer en type som viser det i form av sin tilstedeværelse.

Sørloth støtter Solbakkens uttalelser.

– Vi er for lite kyniske i begge ender av banen, sier han til TV 2.

– Vi er altfor snille, samstemmer Kristoffer Ajer, som tok ansvar for 0–2-målet der han glapp i markeringen.

– Det er gutter mot menn, sa Kjetil Rekdal, tidligere landslagskaptein, på VGTV.

