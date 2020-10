Her er de mest effektive angrepsspillerne i norsk landslagshistorie for menn. Spillerne må ha 25 kamper eller mer for å komme med på listen:

1. Einar Gundersen (1917-28): 33 landskamper – 26 mål. Målsnitt: 0,78

2. Jørgen Juve (1928-37): 45 kamper – 33 mål. Målsnitt: 0,73

3. Odd Wang Sørensen (1947-55): 25 landskamper – 17 mål. Målsnitt: 0,68

4. Harald Hennum (1949-60): 43 landskamper – 25 mål. Målsnitt: 0,58

5. Arne Brustad (1935-46): 33 landskamper – 17 mål. Målsnitt: 0,52

6. Odd Iversen (1967-1979): 45 kamper – 19 mål. Målsnitt: 0,42

7. Gunnar Dybwad (1951-60): 27 landskamper – 11 mål. Målsnitt: 0,41

8. Finn Berstad (1921–33): 32 landskamper – 13 mål. Målsnitt: 0,41

9. Alf Martinsen (1936–46): 25 landskamper – 10 mål. Målsnitt: 0,40.

10. Joshua King (2012-): 50 kamper – 17 mål. Målsnitt: 0,34