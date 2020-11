RBK-keeperen forbannet etter cup-exit: – Helt katastrofe

LILLESTRØM (VG) (LSK Kvinner - Rosenborg 1–0) Kristine Nøstmo (27) mener hun blir revet ned før Justine Vanhaevermats (28) matchvinnerscoring.

1–0: Justine Vanhaevermat stanger inn seiersmålet for LSK Kvinner. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg blir revet rett ned. Jeg har ikke sjans til å komme meg ut og dommeren ser det ikke. Helt katastrofe, sier Nøstmo til VG etter kampslutt.

Det er situasjonen rundt Justine Vanhaevermats matchvinnende hodestøt tidlig i oppgjøret RBK-keeperen snakker om.

– Ekstremt skuffende. I mine ni år i toppfotballen så har det her vært et kjent problem og det er kjipt når det blir så avgjørende som det blir, sier keeperen.

– Selvfølgelig skal vi ha muligheten til å avgjøre ved å score, men det er ekstremt bittert for meg som står bakerst og er involvert i situasjonen.

Nøstmo sier hun forsøkte å stille dommer Ingvild Langnes Aarland spørsmål om situasjonen i pausen, men hevder hun fikk til svar at «det ikke var et problem».

VG har forsøkt å få en kommentar fra dommer Aarland etter kampen, men har ikke fått svar på henvendelsen.

Det belgiske hodestøtet var likevel nok til å sikre LSK avansement til cupens semifinale

RAGET HØYEST: Justine Vanhaevermat stanget LSK i ledelsen og viste hvorfor også i feiringen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dermed er de kanarigule, som har vunnet cupen fem av de seks siste årene, fortsatt med i kampen om å hente gull til troféskapet denne sesongen, til tross for at de er hektet av i kampen om seriegullet.

Gjestene fra Trondheim spilte seg bedre inn i kampen etter det tidligere baklengsmålet, men slet med å spille seg til de virkelig store sjansene. Vanhaevermat og stopperkollega Ina Gausdal stanget og blokkerte unna det meste som kom deres vei med god hjelp fra midtbanetrioen Heidi Ellingsen, Isabell Bachor og Nora Eide Lie.

Vertene var nærmere 2–0 enn gjestene var en utligning mot slutten av kampen. Emilie Haavi satte på turboen og stormet nedover venstresiden like etter 70 spilte minutter før hun slo knallhardt inn foran mål. RBK-keeper Nøstmo fikk dyttet ballen unna like foran LSK-spiss Sophie Román Haug.

De kanarigule ble tilsynelatende også snytt for et straffespark da Ellingsen ble feid ned i boksen et lite kvarter før full tid, men dommer Langnes Aarland vinket spillet videre.

GIKK I BAKKEN: Heidi Ellingsen ble felt i boksen, men fikk ikke straffe. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Men også RBK ropte på straffe da Blakstad slo ballen opp i armen på Gausdal i det 88. minutt, men igjen unnlot kveldens kampleder å blåse.

Vanhaevermats tidligere hodestøt ble til slutt kveldens eneste nettkjenning og sendte den rejgerende norgesmesteren til semifinale i cupen for åttende år på tad.

I den første kvartfinalen ble Elise Thorsnes matchvinner etter en tidlig scoring mot Arna-Bjørnar, men grunnet en stor dommertabbe på overtid av oppgjøret kan det ende med omkamp mellom lagene.

De to siste kvartfinalene spilles onsdag og du kan følge dem i VG Live:

13.00 Sandviken - Røa

20.00 Stabæk - Vålerenga

