Den nye superduellen Haaland mot Mbappé: – En garanti at de vil smadre alt

VG utfordret fire anerkjente fotballeksperter fra Frankrike, Tyskland, Spania og England til å ta temperaturen på duellen mellom Erling Braut Haaland (20) og Kylian Mbappé (22).

Det er ikke bare norsk presse som lar seg rive med. Fotballeksperter over hele verden er samstemte om hvem som kommer til å plukke opp hansken etter Cristiano Ronaldo (36) og Lionel Messi (33).

Argentineren og portugiseren har delt på den internasjonale fotballtronen i godt over et tiår: Av de 12 siste Gullballene som er delt ut, har Messi vunnet seks og Ronaldo fem. Luka Modric (2018) er den eneste som har avbrutt superstjernenes hegemoni siden Kaká vant i 2007.

Men uansett hvor mye det smerter et fotballhjerte, varer selv ikke de to utenomjordiske fotballgigantene for evig.

Og tallene kan tyde på at stafettpinnen allerede er gitt videre til en franskmann og en nordmann:

Siden starten av forrige sesong har Messi og Ronaldo sammen scoret 15 mål i Champions League. Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland har nesten dobbelt så mange: 28.

– Endring skjer sakte, og så kommer alt på én gang, kommenterer Opta-statistikeren Duncan Alexander på Twitter.

Fakta Fakta om superduoen Erling Braut Haaland (20): Født 21. juli 2000 i Leeds, England.

Høyde: 194 cm. Vekt: 88 kg.

Klubber: Bryne (2016-17), Molde (2017-19), RB Salzburg (2019–20) og Borussia Dortmund (2020-).

Kontrakten utløper: 30. juni 2024.

Større meritter: Seriemester i Østerrike (2019) og cupmester i Østerrike (2019).

Seks mål på syv landskamper for Norge. Kylian Mbappé Lottin (22): Født 20. desember 1998 i Paris, Frankrike.

Høyde: 178 cm. Vekt: 73 kg.

Klubber: AS Monaco (2015–17) og PSG (2017-).

Kontrakten utløper: 30. juni 2022.

Større meritter: Verdensmester (2018), seriemester i Frankrike (2017, 2018, 2019 og 2020), cupmester i Frankrike (2018 og 2020) og ligacupmester i Frankrike (2018).

16 mål på 39 landskamper for Frankrike. Les mer

Denne uken eskalerte diskusjonen om hvorvidt Messi og Ronaldos arvtagere er klare: Mbappé scoret tre mot Barcelona tirsdag kveld, Haaland scoret to og leverte én målgivende pasning mot Sevilla onsdag kveld – og kommenterte etterpå at PSG-stjernen hadde gitt ham «gratis motivasjon».

Twitter-stjernen Fabrizio Romano utfordret følgerne sine til å velge mellom Mbappé og Haaland. Den amerikanske stjernejournalisten Grant Wahl stiller spørsmålet om fakkelen er gitt videre fra Messi og Ronaldo til de to ungguttene. Spanske TV-programmer, franske fotballmagasiner, tyske aviser og engelske nettsider har også kastet seg over tematikken det siste døgnet.

Så da gjør VG det samme: Hvem er best av Haaland og Mbappé?

Tallenes tale siden forrige sesong maler følgende bilde:

Med en snittscore på 7,55 av 10 for begge to – regnet ut kamp for kamp basert på en lang rekke statistikker – kan man trygt fastslå at duellen er jevn.

Haaland er klart foran på mål, hyppighet i avslutninger, målkonvertering og konvertering av store sjanser. Han er helt enkelt en giftigere målscorer.

Mbappé, derimot, er klart foran i målgivende pasninger, vellykkede driblinger og nøkkelpasninger, som tegner et bilde av at franskmannen kanskje har flere strenger å spille på for øyeblikket.

Varmekartene for spillernes bevegelser viser også at Haaland er en ren spiss, mens Mbappé fortsatt tilbringer svært mye tid ute på venstrekanten. Det forklarer også hvorfor nordmannen scorer mer, mens franskmannen dribler og skaper mer.

Men det trengs mer enn tall for å sammenligne de to fenomenene. Derfor har VG tatt kontakt med fire av Europas mest anerkjente fotballjournalister:

Vincent Duluc , kommentator i den franske sportsavisen L’Équipe, landets mest berømte penn innenfor fotball, og forfatter av flere titalls bøker om fotball. 266.000 følgere på Twitter.

Raphael Honigstein , den engelskspråklige referansen innenfor tysk fotballjournalistikk. Skriver for The Athletic, snakker i podkasten The Totally Football Show og på radio i BBC, og er å se som TV-ekspert på BT Sports Champions League-sendinger. 525.000 følgere på Twitter.

Guillem Balagué , spansk profil for en rekke internasjonale TV-kanaler, å høre på radio i BBC, forfatter av biografier om Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Én million følgere på Twitter.

Sid Lowe, engelskmann bosatt i Spania, mest kjent som skribent for den engelske storavisen The Guardian. På TV for ESPN. Forfatter av en rekke fotballbøker inkludert kritikerroste Frykt og avsky i La Liga: Barcelona mot Real Madrid. 472.000 følgere på Twitter.

De fikk de fire samme spørsmålene:

1. Tror du at Haaland mot Mbappé blir den neste store rivaliseringen i fotballverdenen etter Messi mot Ronaldo?

2. Hvordan vil du sammenligne Haaland og Mbappé?

3. Hvis du bare kunne velge én av dem til laget ditt, hvem ville du valgt?

4. Hvor tror du de spiller på høsten i 2022?

Dette svarte ekspertene:

Vincent Duluc:

1. Det er litt tidlig å si. Vi vet ikke ennå om Marcus Rashford, for eksempel, kommer til å blande seg inn. Men det at de snakker om hverandre, kommer til å bidra til å utvikle rivaliseringen i mediene. Det er et interessant narrativ for de neste ti årene.

2. Haaland er mer kraftfull, mer sentral i banen, mens Mbappé kan spille overalt. Mbappé kan spille med Haaland, men Haaland kunne ikke spilt med en spiller som var lik seg selv, som Robert Lewandowski.

3. Det er vanskelig. Jeg velger Mbappé fordi han kan score et mål ved å få ballen 50 meter unna mål uten å trenge hjelp av noen. Jeg har inntrykk av at Haaland er mer avhengig av lagkameratene sine, selv om han utgjør enorme forskjeller selv, han også.

4. De kommer til å ønske seg til de samme klubbene. Å forene dem som duo kan bli et markedsføringsargument også. For tiden etter Karim Benzema i Real Madrid ville det vært topp.

Raphael Honigstein:

1. Det ser sånn ut. Jeg er usikker på hva Lewandowski synes om at vi sier det, men det ser ut til at disse to blir de to store målscorerne i fremtiden. Det har blitt sjeldent for spillere å bli rene målscorere, men Haaland er allerede en utrolig spydspiss, og jeg tror Mbappé kommer til å utvikle seg mer og mer i den retningen. De kommer til å spille for klubber som vil bøtte inn mål. Det er for meg en garanti at de vil smadre alt av rekorder i fremtiden.

2. Mbappé ligger litt foran i utviklingen fordi han har spilt litt lenger på dette nivået, men Haaland utvikler seg raskere nå. Det utrolige med Haaland er at han scorer så mange mål i Champions League for Dortmund, som ikke er på samme nivå som PSG. Det tilsier at han kommer til å smadre inn mål hele tiden når han tar et steg opp. De har ulike spillestiler, Mbappé er en hybridspiss som minner om Thierry Henry, mens Haaland er en klassisk nummer ni. Jeg snakket med folk i Dortmund som sier at han er typen andre spillere glaner på i garderoben fordi han er så fysisk imponerende.

3. Det spørs litt hvem man har rundt dem. Mbappé er mer fleksibel og kan spille på begge kanter og på topp. Haaland må spille midtspiss. Jeg ville valgt Haaland fordi han er yngre, og fordi jeg tror han kan forbedre seg enda mer enn Mbappé, som jeg tror er nærmere toppen sin.

4. Det er veldig vanskelig å svare på. Jeg vet ikke om noen har råd til å hente Mbappé. En naturlig destinasjon ville vært Spania, men der er det for øyeblikket ikke penger for en slik overgang. Når det gjelder Haaland har jeg en følelse av at Manchester City kommer til å prøve veldig hardt, men det kommer Chelsea også til å gjøre. Så jeg vet ikke. Men han kommer til å bli en fullstendig superstjerne – og få betalt deretter. Det betyr dessverre for Dortmund at han vil være utenfor deres rekkevidde.

Guillem Balagué:

1. Vi glemmer fort. For hvor er Neymar i denne diskusjonen? Denne uken var interessant, prestasjonene deres var på et ekstraordinært nivå og det var virkelig minneverdig. Det åpner for en debatt. Men Neymar er foran begge to akkurat nå.

2. Haaland er en målscorer. Mbappé er mer enn en målscorer, men han må velge om han vil være Cristiano Ronaldo eller Neymar. Han prøver å gjøre for mye. Han kommer seg ikke ofte nok i de farlige posisjonene. Jeg tror Mauricio Pochettino kommer til å forenkle spillet hans. Det vil gjøre ham bedre. Haaland virker å være nær potensialet sitt allerede som 20-åring. Han er en utrolig fysisk kraft, som en bøffel som løper i åpent landskap. Det føles som at bakken skjelver når han løper med farten og kraften sin. Motstanderne frykter ham, noe som skaper plass til lagkameratene hans. Haaland er veldig smart i bevegelsene sine, han er smartere enn Mbappé, som må slutte alltid å be om ballen i bena.

3. Haaland. Uten tvil. Mbappé må bli mye mer ydmyk i spillet sitt. Han kan gjøre mye, men han må forenkle spillet sitt. Da blir han bedre enn Haaland. Men akkurat nå er Haaland den perfekte spiss.

4. Jeg vet at Haaland kommer til å bli solgt for over en milliard. Mbappé kommer til å koste to milliarder. Jeg vet ikke. Jeg ser for meg at Mbappé blir i PSG, mens Haaland blir solgt, men jeg vet ikke hvor.

Sid Lowe:

1. Det er vanskelig å se for seg at rivaliseringen blir den samme. Ja, man kan si at de er så gode, og at de allerede har begynt å snakke om hverandre. Men Ronaldo mot Messi var noe større: For det første vet vi ikke om noen noen gang vil dominere så overlegent som de gjorde så lenge. For det andre spilte Ronaldo i Real Madrid og Messi i Barcelona på et tidspunkt der rivaliseringen var større enn noensinne og de kjempet om å være best i verden. Dessuten symboliserte begge noe mer: Ronaldo var superstjernekjøpet, Messi var akademiproduktet. Det skapte den perfekte historien. Kanskje Haaland og Mbappé kan gjenskape noe av det samme hvis de spiller for Manchester United og Manchester City, men det er vanskelig å se for seg.

2. De har noen likheter ved at begge er utrolige atleter, utrolig raske. Mbappé har en «smoothness» ved seg som Haaland ikke har. Haaland er mer mekanisk, bionisk, maskinaktig. Det var fascinerende å se ham i Sevilla. Alle var livredde for ham. Det er lenge siden jeg har sett et lag frykte en enkeltspiller så åpenlyst.

3. Haaland. Men det er et veldig vanskelig valg.

4. Det er veldig vanskelig å svare på. Markedet gjør at vanlige mekanismer ikke fungerer. Real Madrid har vært ute etter Mbappé lenge og er interessert i Haaland. Andre lag kjenner vi ikke helt posisjonen til. Manchester City vil være ute etter spiss snart. Jeg vet ikke hvordan det vil utspille seg, men mye tyder på at de spanske klubbene ikke har pengene til å få det til å skje.

