Trøblete innledning på VM: – Kjipt

CORTINA/OSLO (VG) Mesterskapets fjerde renn ble utsatt grunnet vær-problemer i italienske Cortina. Snøvær og tåke ødelegger.

Det har vært store vær-problemer i starten av VM i alpint i år. Mandag ble superkombinasjonsrennet for kvinnene og herrenes super-G utsatt etter store snøfall. Tirsdag måtte kvinnenes super-G-renn vike på grunn av tåke.

– Det er kjedelig. Jeg var veldig positiv på morgenen, men det så skummelt ut når tåken begynte å trekke nedover bakken, sier Ragnhild Mowinckel til VG etter avlysningen av super-G-rennet.

Nå må også onsdagens kombinasjonsrenn for herrene flyttes til over helgen grunnet voldsomt snøfall i vente.

Fakta Dette er oppdatert VM-program Onsdag 10. februar: Ingen øvelser Torsdag 11. februar: Kvinnenes super-G 10:45. Herrer 13:00. Fredag 12. februar: Utfor trening for kvinner og herrer (ingen konkurranser) Lørdag 13. februar: Utfor for kvinner Søndag 14. februar: Utfor for herrenen. Mandag: 15. februar: Superkombinasjonen kvinner og herrer. Fra 17. februar, program som oppsatt for teknikerne. Kilde: FIS Les mer

Det er få dager å ta av i VM-programmet og kvinnenes superkombinasjon er utsatt til mandag. Herrenes super-G-renn har også blitt flyttet. Det finner sted torsdag. Kvinnenes super-G har også blitt flyttet til torsdag.

– Det er fortsatt rom i programmet til å gjennomføre alt, så vi er positive og det er likt for alle, sier sportslig leder Claus Ryste til VG etter avlysningen av kvinnenes super-G-renn tirsdag.

Alpinistene måtte stå og vente i halvannen time på toppen av løypen i Cortina. Da rennet måtte utsettes var det etter en rekke utsettelser og et forsøk på å flytte starten lengre ned i bakken.

– Det er jo alltid kjipt å sitte og vente når man er klar. Men det er en utendørsidrett og vi er vant til å vente, sier Kajsa Vickhoff Lie til VG.

Etter onsdag er det meldt kaldere vær og opphold de neste dagene, noe som vil bedre sjansene til å gjennomføre fartsrennene.

Det er et krav fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det må kjøres minst en treningsomgang i utfor for at utforrennet skal kunne gjennomføres.

Det var satt opp tre treningsdager for kvinnene, noe som gir arrangøren mulighet til å prøve å få gjennomført super-G-rennet på torsdag da det egentlig var satt opp utfortrening.

